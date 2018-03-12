Как красивый номер телефона помогает в бизнесе и где его получить

Красивый номер – подчеркивает солидность Компании, делает любую рекламу заметной и яркой.

Многоканальный номер – позволяет дозвониться до Вас любому клиенту, не набирая несколько номеров, и не дает повода клиенту позвонить конкурентам. В рекламе достаточно указывать только один номер – так проще запомнить контакты.

Запоминающийся номер – клиент может забыть длинное название Компании, адрес, веб-сайт, но достаточно легко запомнит красивый городской номер телефона.

Многие компании уже оценили пользу красивых номеров – в рекламе все чаще можно увидеть/услышать легко запоминающееся сочетание цифр. Службы заказа такси, готовой еды, воды, цветов и т.п. подключают такие номера для того, чтобы их помнили клиенты и могли позвонить им при первой необходимости. Создавая имидж компании и выделяя ее среди конкурентов, красивый номер помогает найти новых клиентов и удержать имеющихся.

Есть мнение, что красивый легкий номер – дорогое удовольствие, доступное только крупным компаниям. Оператор связи ДиалогСибирь-Барнаул меняет это мнение, разработав ряд специальных предложений по подключению запоминающихся телефонных номеров в городах Барнаул, Бийск, Новоалтайск, Заринск, Рубцовск и в городе Омске:

номер в аренду (номер предоставляется во временное пользование на срок от 2 мес.).

Это предложение будет интересно организациям, которые планируют рекламную кампанию на определенный период, но не планируют подключать телефон в постоянное пользование. Номер в аренде может быть подключен через Интернет или работать в режиме Виртуальный номер – с гибким распределением звонков по стационарным/сотовым телефонам и с голосовым приветствием.

номер в лизинг (номер предоставляется в аренду на срок 1 или 2 года, по истечении которого передается абоненту в постоянное пользование).

Это как покупка с рассрочкой. Компании предоставляется красивый номер телефона, в течении оговоренного срока взымается дополнительный платеж за месяц, зависящий от первоначальной стоимости номера. Номер подключается через Интернет с предоставлением необходимого оборудования во временное пользование.

индивидуальные скидки на подключение номера .

Красивый номер – это не роскошь, а средство продвижения!

ООО "ДиалогСибирь-Барнаул" г. Барнаул, г.Бийск: 555-999 г. Новоалтайск: 33-030 г. Заринск: 55-500 г. Рубцовск: 90-908 г. Омск: 207-000

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