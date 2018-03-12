Как красивый номер телефона помогает в бизнесе и где его получить

Красивый многоканальный запоминающийся номер телефона дает неоспоримые преимущества любой компании над конкурентами:
- Красивый номер – подчеркивает солидность Компании, делает любую рекламу заметной и яркой.
- Многоканальный номер – позволяет дозвониться до Вас любому клиенту, не набирая несколько номеров, и не дает повода клиенту позвонить конкурентам. В рекламе достаточно указывать только один номер – так проще запомнить контакты.
- Запоминающийся номер – клиент может забыть длинное название Компании, адрес, веб-сайт, но достаточно легко запомнит красивый городской номер телефона.
Многие компании уже оценили пользу красивых номеров – в рекламе все чаще можно увидеть/услышать легко запоминающееся сочетание цифр. Службы заказа такси, готовой еды, воды, цветов и т.п. подключают такие номера для того, чтобы их помнили клиенты и могли позвонить им при первой необходимости. Создавая имидж компании и выделяя ее среди конкурентов, красивый номер помогает найти новых клиентов и удержать имеющихся.
Есть мнение, что красивый легкий номер – дорогое удовольствие, доступное только крупным компаниям. Оператор связи ДиалогСибирь-Барнаул меняет это мнение, разработав ряд специальных предложений по подключению запоминающихся телефонных номеров в городах Барнаул, Бийск, Новоалтайск, Заринск, Рубцовск и в городе Омске:
- номер в аренду (номер предоставляется во временное пользование на срок от 2 мес.).
Это предложение будет интересно организациям, которые планируют рекламную кампанию на определенный период, но не планируют подключать телефон в постоянное пользование. Номер в аренде может быть подключен через Интернет или работать в режиме Виртуальный номер – с гибким распределением звонков по стационарным/сотовым телефонам и с голосовым приветствием.
- номер в лизинг (номер предоставляется в аренду на срок 1 или 2 года, по истечении которого передается абоненту в постоянное пользование).
Это как покупка с рассрочкой. Компании предоставляется красивый номер телефона, в течении оговоренного срока взымается дополнительный платеж за месяц, зависящий от первоначальной стоимости номера. Номер подключается через Интернет с предоставлением необходимого оборудования во временное пользование.
- индивидуальные скидки на подключение номера .
Красивый номер – это не роскошь, а средство продвижения!
ООО "ДиалогСибирь-Барнаул"
г. Барнаул, г.Бийск: 555-999
г. Новоалтайск: 33-030
г. Заринск: 55-500
г. Рубцовск: 90-908
г. Омск: 207-000
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