Как купить жилье на материнский капитал.

Как можно воспользоваться средствами маткапитала для приобретения жилья?

Воспользоваться средствами материнского капитала можно двумя способами. Оформить ипотеку в банке или получить целевой заем в кредитной организации.

Насколько законно оформлять целевой заем в организации?

ООО "Финанс Гарант" работает в рамках федерального закона №256-фз "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". Этот законодательный акт находится в свободном доступе в интернете, так что любой желающий перед обращением в фирму может с ним ознакомиться.

Законность – очень важная сторона сделки. К сожалению появилась целая сеть мошенников, которые наживаются на людях. По этому нужно быть очень внимательным. В нашей организации вся процедура оформления происходит максимально прозрачно, каждый шаг и каждый пункт договора объясняется и продавцам, и покупателям. Никаких "подводных камней" и "пунктов мелким шрифтом". Информацию о нашей фирме так же можно найти в интернете, что подтверждает законную деятельность.

В каких случаях удобнее обращаться в организацию для оформления целевого займа под материнский капитал?

Когда второму ребенку нет трех лет, а семье нужны деньги на покупку квартиры или строительство дома. Когда второму ребенку уже исполнилось 3 года. Иногда при сделках купли-продажи продавцы не готовы ждать 1,5 месяца, в течение которых средства материнского капитала перечислит пенсионный фонд. В ООО "Финанс Гарант" это занимает 7-10дней (с момента предоставления документов до момента расчета с продавцом). Когда третьему ребенку еще не исполнилось три года, а средства регионального маткапитала нужны для покупки жилья. Так же можно оформить заем сразу на два сертификата, если к рождению третьего ребенка, федеральным капиталом еще не воспользовались.

Как получить заем?

Для того чтобы оформить заем под маткапитал, нужно иметь на руках сертификат и выбрать объект недвижимости. Либо земельный участок, если деньги планируется вложить в строительство. Затем выбрать организацию, с которой будет заключен договор, к примеру, ООО "Финанс Гарант". Заем выдается только на приобретение недвижимости или на строительство жилого дома. Сумма займа должна быть равна остатку средств материнского капитала или меньше.

Денежные средства по договору займа зачисляются сразу после регистрации сделки купли-продажи, после перехода права собственности.

На что можно получить заем?

квартиру

долю в квартире, соответствующую жилой изолированной комнате

отдельную комнату, комнату в секции

жилой дом на земле

долю в доме и земле

построить жилой дом

купить квартиру в строящемся доме

Какие нужны документы для оформления займа?

Покупателю:

копия паспортов покупателей ( первая, прописка, семейное положение)

свидетельство о рождении детей

свидетельство о браке

сертификат на материнский (семейный) капитал

справку из пенсионного фонда об остатке средств на материнском (семейном) капитале

Продавцу:

свидетельство о государственной регистрации права собственности на недвижимость или выписка из ЕГРН на объект недвижимости

правоустанавливающие документы (договор купли-продажи, дарения и др).

копия паспорта продавца (первая, прописка, семейное положение)

технический паспорт на объект недвижимости (если покупается доля).

Если заем на строительство:

разрешение на строительство жилого дома

свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок или выписка из ЕГРН (земля должна быть в собственности на муже или жене).

Можно ли воспользоваться средствами регионального маткапитала через ООО"Финанс Гарант"?

Это возможно. Более того, если третьему ребенку еще не исполнилось три года, краевой сертификат придется в любом случае оформлять через заем. По-другому воспользоваться деньгами не получится. Эти деньги можно потратить на приобретение недвижимости или на строительство собственного дома.

Чаще всего эти два сертификата оформляются вместе.

Размер материнского капитала?

Федеральный материнский капитал, который пенсионный фонд выплачивает за второго ребенка в 2018г., составляет 453 026 руб.

Региональный материнский капитал выдается соцзащитой за третьего и последующих детей. В Алтайском крае он равен 55 387 руб. 50 коп.