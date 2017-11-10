Как оформить СНИЛС, Полис ОМС и другие важные документы для новорожденного в режиме онлайн

Altapress.ru совместно с Алтайкомсвязью и КГБУ "Оператор электронного правительства Алтайского края" подготовил мультимедийный проект "Госуслуги для всей семьи". В нем рассказывается, как Портал госуслуг может помочь в разных жизненных ситуациях. Главные герои проекта, семья Кнопкиных и их друзья, осваивают полезные функции Портала госуслуг и показывают, что это совсем несложно. В этой части рассказывается, как получить различные документы на новорожденного.
В семье Кнопкиных недавно появилась маленькая Лиза. О том, как ее отец Федор оформлял для нее свидетельство о рождении, мы рассказали в предыдущей части. Здесь речь пойдет о еще нескольких документах.
СНИЛС
На Портале Федор Кнопкин узнал, что для оформления СНИЛС на Лизу нужно обратиться в отделение Пенсионного фонда или Многофункциональный центр (МФЦ). Он выбрал отделение фонда.
Чтобы получить СНИЛС на новорожденного, нужно подать заявление с данными паспорта одного из родителей и свидетельства о рождении ребенка. А также заполнить анкету застрахованного лица – Федор скачал ее на Портале госуслуг.
Через 15 дней после обращения в отделение Пенсионного фонда Федор Кнопкин получил СНИЛС для маленькой Лизы.
Полис ОМС
Федор нашел инструкцию о том, как это сделать, на Портале госуслуг (раздел "Жизненные ситуации", тема "Рождение ребенка"). Он выбрал страховую компанию, работающую в системе ОМС, из специального реестра (ссылка на него есть на Портале госуслуг). Пришел в офис этой фирмы с паспортом, свидетельством о рождении и СНИЛС Лизы, написал заявление на получение полиса ОМС. Через 30 дней полис был готов.
Регистрация по месту жительства
Он выбрал пункт "Регистрация по месту жительства" в теме "Рождение ребенка" раздела "Жизненные ситуации". И нажал кнопку "Заполнить заявление". Через несколько дней после отправки заявления ему пришло SMS-уведомление – нужно было прийти в управление МВД в определенное время и принести оригиналы документов:
- паспорта родителей и их ксерокопии,
- свидетельство о браке и его копию,
- свидетельство о рождении и его копию,
- справку о состоянии лицевого счета жилья, куда прописывается ребенок.
Сотрудники паспортного стола сверили данные документов с теми, что были указаны в заявлении, и оформили прописку.
Материнский капиталЗаявление она подала на Портале госуслуг (раздел "Жизненные ситуации", тема "Рождение ребенка", пункт "Пособия, выплаты и льготы семьям, имеющим детей"). Это заняло всего 10 минут.
Вскоре Марии пришло уведомление о том, что заявление принято. Через пять дней (как и говорится в инструкции на Портале) Мария пришла в отделение Пенсионного фонда с оригиналами документов – паспортом и свидетельствами о рождении детей. После их проверки она стала ждать оповещения о готовности сертификата. Когда оно пришло, Мария забрала сертификат в ближайшем отделении Пенсионного фонда.
Постановка в очередь в детский садПортале госуслуг она прочитала, что заявку можно подать в три образовательных учреждения одновременно.
Мария заполнила и отправила заявку – это заняло не более 20 минут (услугу можно найти в разделе "Жизненные ситуации", тема "Получение образования"). Теперь она сможет отслеживать место Лизы в очереди во всех выбранных детских садиках прямо на Портале. А когда очередь дойдет, то Марии придет уведомление в "Личный кабинет" и по SMS (так как она выбрала этот канал для уведомлений).
В этом году Ваня пойдет в первый класс. И когда Мария ставила Лизу в очередь в детский сад, она обратила внимание, что Ваню можно записать в школу также на Портале. Запись на обучение в школе детей, которые живут на прикрепленной к ней территории, проводится в срок с 1 февраля до 30 июня, а из других районов города – с 5 июля по 5 сентября.
Сделать это так же просто – нужно заполнить форму заявки, отправить ее и ждать уведомления о зачислении.
Больше историй смотрите в мультимедийном проекте "Госуслуги для всей семьи".
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