Как открыть собственное дело с помощью Портала госуслуг

Федор Кнопкин решил открыть собственный автосервис. С помощью Портала он смог легко оформить бизнес в соответствии с законодательством.

В разделе "Жизненные ситуации" на Портале госуслуг есть тема "Как открыть свое дело". Там Федор Кнопкин нашел информацию об особенностях формы бизнеса ИП, системах налогообложения, государственных услугах, которые предприниматель может получить на Портале.



После внимательного изучения всех систем налогообложения, доступных для ИП, Федор решил, что ему в больше мере подходит ЕНВД (единый налог на вмененный доход).



В заявлении на регистрацию ИП необходимо указать коды выбранных видов деятельности – ОКВЭД. Определить их нужно заранее, перед подачей заявления, чтобы потом не тратить на это время. Федор так и сделал. Ссылку на страницу с перечнем кодов ОКВЭД он нашел на Портале госуслуг.



Федор заполнил заявление на регистрацию ИП на Портале госуслуг и там же отправил его. Для этого ему предварительно потребовалось получить усиленную квалифицированную электронную подпись – без такого подтверждения личности услуга недоступна.



Дальше нужно было оплатить госпошлину. Сделать это можно на Портале госуслуг или на сайте Федеральной налоговой службы. В 2017 году пошлина за открытие ИП составляет 800 рублей.



Через некоторое время Федор получил уведомление в "Личном кабинете" на Портале госуслуг о том, что его заявление на регистрацию ИП принято и он может прийти в отделение Федеральной налоговой службы за документами. Федор зашел в назначенное время и забрал свидетельство о регистрации ИП.



Согласно законодательству, Федор должен уведомить о начале предпринимательской деятельности Роспотребнадзор. Сделать это можно на Портале госуслуг.



Чтобы вести предпринимательскую деятельность в сфере авторемонта, необходимо получить заключение от Центра гигиены и эпидемиологии о том, что мастерская соответствует всем санитарным нормам. Также нужно заключение от государственного пожарного надзора о том, что объект соответствует правилам пожарной безопасности. Федор оформил эти документы.



На Портале госуслуг Федор нашел информацию о том, какие документы нужны для регистрации кассового аппарата в налоговой инспекции. Так как Федор определил для себя режим налогообложения ЕНВД, кассовая техника для открытия своего дела ему не требовалась до 1 июля 2018 года. Федор привык делать все по правилам и заранее, поэтому подготовил все документы и зарегистрировал технику уже сейчас.



После оформления всех документов Федор уволился с работы и начал развивать собственный бизнес.



Позже он узнал, что некоторые заявления на Портале госуслуг можно оформить онлайн только тем, кто имеет подтвержденную учетную запись индивидуального предпринимателя. Среди них, например, возможность подать заявку на оформление лицензии для тех видов деятельности, где это требуется.

Федор обратил внимание, что ряд важных для предпринимателей региональных и муниципальных государственных услуг тоже переведены в электронный вид. Например, выдача разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, заявление на перевод жилого помещения в нежилое и наоборот, выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и другие.

Пока что Федору все эти услуги не требовались, но он взял их на заметку. И к тому же понял, что список доступных на Портале услуг нужно периодически просматривать, чтобы следить за обновлениями.

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