Как отпраздновать День защиты детей

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1 июня с 12.00 до 15.00 в парке "Лесная сказка" пройдет большой детский праздник от издательского дома "Алтапресс".

День защиты детей.
День защиты детей. Фото из архива редакции.

Ребятишек и их родителей ждет яркая программа на главной сцене парка с анимацией, выступлениями детских танцевальных и вокальных коллективов, а также множество конкурсов и подарков от партнеров проекта.

Кроме того, ребята смогут поучаствовать в бесплатных мастер-классах по hand-made от творческой мастерской "Светлица" - каждый участник унесет с собой маленький магнит из фетра.

День защиты детей.
День защиты детей.

На празднике пройдет бесплатная игротека от "Мосигры" - каждый гость сможет сыграть в любимые настолки под открытым небом, а опытные аниматоры объяснят правила даже самой сложной игры.

Для любителей здорового образа жизни будет работать спортивная площадка.

День защиты детей.
День защиты детей.

Приходите в "Лесную сказку" 1 июня — будет весело!

Организатор.
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Партнер
Партнер.
Партнер

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