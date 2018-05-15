Как отпраздновать День защиты детей

1 июня с 12.00 до 15.00 в парке "Лесная сказка" пройдет большой детский праздник от издательского дома "Алтапресс".
Ребятишек и их родителей ждет яркая программа на главной сцене парка с анимацией, выступлениями детских танцевальных и вокальных коллективов, а также множество конкурсов и подарков от партнеров проекта.
Кроме того, ребята смогут поучаствовать в бесплатных мастер-классах по hand-made от творческой мастерской "Светлица" - каждый участник унесет с собой маленький магнит из фетра.
На празднике пройдет бесплатная игротека от "Мосигры" - каждый гость сможет сыграть в любимые настолки под открытым небом, а опытные аниматоры объяснят правила даже самой сложной игры.
Для любителей здорового образа жизни будет работать спортивная площадка.
Приходите в "Лесную сказку" 1 июня — будет весело!
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