"Как по маслу": в Алтайском крае разыграют 100 тысяч рублей за самые креативные санки

Сегодня, 17:20.
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Впервые в этом году в рамках праздника "Сибирская Масленица – 2018" будет проводиться интересный зимний конкурс креативных саней. Цель данного конкурса – пропаганда активного образа жизни, создание условий для раскрытия творческого потенциала и поддержка творческих инициатив участников конкурса, объединение жителей Сибирского федерального округа общим досугом.

"Как по маслу".
"Как по маслу". Фото: предоставлено организатором.

Конкурс креативных саней "Как по маслу" – это открытый конкурс креативных самодельных саней и катания на них с горки. Участниками могут быть любые группы людей (семья, трудовой коллектив, школьная или студенческая команда) в составе от 2 до 5 человек. Возраст участников 12+. Каждая команда должна придумать название, девиз и презентацию для представления команды на старте (не более 2 минут), перед спуском с горки. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку, заполнив ее по ссылке на форму регистрации ЗДЕСЬ.

"Как по маслу".
"Как по маслу"

Заявки на участие принимаются до 15 февраля 2018 года. Участникам конкурса необходимо сконструировать креативные (оригинальные) санки для катания с горки, а также доставить их своими силами на место проведения конкурса. По завершении соревнования команда обязуется своими силами забрать сани, оставленные сани идут в утилизацию в течение 3 дней. Сани должны сопровождаться этикеткой с указанием команды не менее 50 см в длину. Все экспонаты будут выставлены (под открытым небом) для осмотра судейской коллегией на площадке, указанной организаторами до и после проведения конкурса, для проведения оценки жюри конкурса. В конструкции саней не должно быть открытых металлических частей, острых и режущих элементов и предметов. Должна соблюдаться техника безопасности. Сани могут быть любой формы и размера, но не более 2 (двух) метров в ширину. Все сани должны приводиться в движение силой человека, не допускается использование никаких вспомогательных устройств и источников энергии. Во время катания в санях должны быть члены команды, минимум 2 (два) человека, максимум 5 (пять) человек.

Критерии для оценки участников конкурса будут следующие: 

  • Креативный дизайн саней;
  • Креативные костюмы команды;
  • Презентация команды (представление не более 2 минут);
  • Самый дальний спуск (в метрах от линии старта);
  • Надежность саней (целостность на финише спуска с горы)

Каждый критерий имеет свой вес в общей оценке, и сумма оценок определяется исходя из оценок, перемноженных на вес критерия.

Общий призовой фонд конкурса составляет 100 000 (cто тысяч) рублей. Победители конкурса будут награждены грамотами и денежными призами:

· 1-е место – 30 000 (тридцать тысяч) рублей

· 2-е место – 23 000 (двадцать три тысячи) рублей

· 3-е место – 16 000 (шестнадцать тысяч) рублей

· 4-е место – 10 000 (десять тысяч) рублей

· 5-е место – 7000 (семь тысяч) рублей

· Номинация "Креативные сани" (оригинальный дизайн саней) – 7000 (семь тысяч) рублей

· Номинация "Лучшая визитка" (перфоманс/представление команды перед стартом) – 7000 (семь тысяч) рублей

Дата и время проведения мероприятия: 17 февраля 2018 года. Время проведения 13:30 или будет обозначено ближе к дате проведения Конкурса.

Место проведения мероприятия: с. Новотырышкино, ул. Беговая, д.1.

Организатор Конкурса:  Оргкомитет Фестиваля "Сибирская Масленица – 2018".

Ответственное лицо за организацию и проведение конкурса: Павел Сиков, контактный телефон +79132107451, e-mаil: sunny.altay@gmail.com

Приглашаем принять участие всех творческих, креативных личностей и мастеров-ремесленников.

Подробную информацию о правилах проведения конкурсов, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите здесь.

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