"Как по маслу": в Алтайском крае разыграют 100 тысяч рублей за самые креативные санки

Конкурс креативных саней "Как по маслу" – это открытый конкурс креативных самодельных саней и катания на них с горки. Участниками могут быть любые группы людей (семья, трудовой коллектив, школьная или студенческая команда) в составе от 2 до 5 человек. Возраст участников 12+. Каждая команда должна придумать название, девиз и презентацию для представления команды на старте (не более 2 минут), перед спуском с горки. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку, заполнив ее по ссылке на форму регистрации ЗДЕСЬ.

Заявки на участие принимаются до 15 февраля 2018 года. Участникам конкурса необходимо сконструировать креативные (оригинальные) санки для катания с горки, а также доставить их своими силами на место проведения конкурса. По завершении соревнования команда обязуется своими силами забрать сани, оставленные сани идут в утилизацию в течение 3 дней. Сани должны сопровождаться этикеткой с указанием команды не менее 50 см в длину. Все экспонаты будут выставлены (под открытым небом) для осмотра судейской коллегией на площадке, указанной организаторами до и после проведения конкурса, для проведения оценки жюри конкурса. В конструкции саней не должно быть открытых металлических частей, острых и режущих элементов и предметов. Должна соблюдаться техника безопасности. Сани могут быть любой формы и размера, но не более 2 (двух) метров в ширину. Все сани должны приводиться в движение силой человека, не допускается использование никаких вспомогательных устройств и источников энергии. Во время катания в санях должны быть члены команды, минимум 2 (два) человека, максимум 5 (пять) человек.

Критерии для оценки участников конкурса будут следующие:

Креативный дизайн саней;

Креативные костюмы команды;

Презентация команды (представление не более 2 минут);

Самый дальний спуск (в метрах от линии старта);

Надежность саней (целостность на финише спуска с горы)

Каждый критерий имеет свой вес в общей оценке, и сумма оценок определяется исходя из оценок, перемноженных на вес критерия.

Общий призовой фонд конкурса составляет 100 000 (cто тысяч) рублей. Победители конкурса будут награждены грамотами и денежными призами:

· 1-е место – 30 000 (тридцать тысяч) рублей

· 2-е место – 23 000 (двадцать три тысячи) рублей

· 3-е место – 16 000 (шестнадцать тысяч) рублей

· 4-е место – 10 000 (десять тысяч) рублей

· 5-е место – 7000 (семь тысяч) рублей

· Номинация "Креативные сани" (оригинальный дизайн саней) – 7000 (семь тысяч) рублей

· Номинация "Лучшая визитка" (перфоманс/представление команды перед стартом) – 7000 (семь тысяч) рублей

Дата и время проведения мероприятия: 17 февраля 2018 года. Время проведения 13:30 или будет обозначено ближе к дате проведения Конкурса.

Место проведения мероприятия: с. Новотырышкино, ул. Беговая, д.1.

Организатор Конкурса: Оргкомитет Фестиваля "Сибирская Масленица – 2018".

Ответственное лицо за организацию и проведение конкурса: Павел Сиков, контактный телефон +79132107451, e-mаil: sunny.altay@gmail.com

Приглашаем принять участие всех творческих, креативных личностей и мастеров-ремесленников.

Подробную информацию о правилах проведения конкурсов, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите здесь.