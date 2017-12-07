Как подружить собачку и предпринимателя, кондитера и бизнес-тренера, шоумена и кадровика

Новый год не за горами! Многие компании уже стартовали с проектами по созданию собственных сувениров к праздникам. PR-компания "ОРГАНИЗАТОР" также полным ходом готовится к новому году.
Екатерина Оселедченко,
генеральный директор пиар-агентства:
Каждый год "ОРГАНИЗАТОР" радует клиентов необычной сувенирной продукцией. Мы постоянно создаем что-то новое. Это и классические офисные примеры сувениров – ручки, календари, ежедневники, так и оригинальные, вместе с тем, полезные в жизни вещи. Как-то мы делали зонтики и ароматизаторы в автомобили с нашим логотипом. Дарили клиентами шампанское и мандарины. Подарки в фирменном стиле создают эмоциональную привязанность. Если сувенир понравится человеку, он будет им пользоваться и это станет ненавязчивой рекламой бренда.
В этот раз решили по-новому взглянуть на старый добрый календарь – самую незаменимую вещь в офисе. Ведь он целый год служит приятным напоминанием клиенту о компании. Однако у календаря по плану необычный формат. 2018 год для "ОРГАНИЗАТОРА" особенный – компании исполняется 10 лет. Рядом с датами будут соседствовать партнеры PR-компании и ее коллеги – известные предприниматели нашего города, с которыми рука об руку "ОРГАНИЗАТОР" проводит масштабные события. С целью "коллаборации" организовали креативную фотосессию и сопроводили ее яркими слоганами. Так что новый календарь станет "вдвойне вкусней", как гласит известная реклама!
Участниками фотосета стали: Андрей Ишутинов, VJinskiy (фото-видео портал SINTES.TV), Игорь Носов ("НА ВСЕ 360"), Алиса Корт (АКСООО "Экология Женщины"), Константин и Жанна Борнеманны (агентство событий "Борнеманн", Школа публичных выступлений), Станислав Яковенко (сеть фитнес-клубов "My Body Tec"), Кристина Гагулина (Туроператор "Царская псовая охота"), Алла Гефке, кондитер, Анна Новикова (кадровое агентство "Персонал"), Виталий Романов (агентство высоких откликов "HICLICK") и Денис Газукин ("Митра", "Freematiq").
Креативные календари – настенные и настольные – с яркими личностями и слоганами сможет заказать любой желающий. Обратитесь по телефону: +7(3852) 60-97-86
PR-компания "ОРГАНИЗАТОР"
Адрес: Алтайский край, г.Барнаул,
ул.Гоголя, 55, 2-й этаж, офис №6
Телефон: +7(3852) 60-97-86; +7(3852) 63-33-94
Е-mail: ea@organizator-pr.ru
Сайт: www.organizator-pr.ru
PR-компания "ОРГАНИЗАТОР" в социальных сетях: "ВКонтакте", Facebook и Instagram
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