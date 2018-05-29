Как полюбить клиента? Собачий метод!

Предвосхищая настроение

Малыш всегда знает, как себя вести со мной, всегда подстраивается под моё настроение, самочувствие. Когда это приемлемо, ластится, лезет играть. Когда у меня был тяжёлый день, он это чувствует, ведёт себя спокойно, подойдёт, лизнет руку.

Так и в бизнесе: продавец должен учитывать и обращать внимание на мельчайшие нюансы в поведении клиента, подстраиваться под него, предлагая продукт, думая о том, что в данный момент важно для покупателя.

Всегда рад видеть

Какой бы ни была погода, день недели, Малыш всегда рад мне, всегда ждёт, при встрече готов "взорваться" от счастья, что хозяин дома.

Так и в бизнесе: вы должны быть готовым к появлению клиента в любой момент и встречать его с улыбкой, даже по телефону. Давайте вспомним, как реагируют менеджеры многих предприятий, когда звонишь за 10-15 минут до конца рабочего дня. Что уж говорить о радостном приветствии, трубку бы взяли…

100 % контроль ситуации

На прогулке, на отдыхе за городом, как бы много народу вокруг ни было, я всегда в поле зрения Малыша, он в любой момент будет готов ринуться на помощь.

Так и в бизнесе: компания должна всегда держать под контролем потребности своего клиента и как только возникает необходимость, предлагать продукт или его обновление.

Работа с жалобами

Безусловно, собака может себя плохо повести, что-нибудь погрызть, или беспричинно начать лаять на человека. Но Малыш быстро понимает свои ошибки, стоит правильно указать ему на проступок и больше никогда этого не повторится.

Так и в бизнесе: Такое поведение спасительно для любого бизнеса. Только поступила жалоба от клиента, а её тут же исправили и сделали всё возможное, чтобы жалоба не повторилась.

Безукоризненная верность

Собаки не предают, в любой ситуации, что бы не случилось. В них всегда можно быть уверенным.

Так и в бизнесе: любая компания должна быть верна своему клиенту, всегда обслуживая его на высшем уровне. У клиента и мысли не будет перейти к конкуренту!

Постоянные тренировки

Хотя в собаку природа и заложила клиентоориентированность, без тренировок не обойтись! Как говорил один из моих знакомых кинологов: "Если собаку не дрессировать, она будет самодрессированная." Научить командам и правильно расставить приоритеты – это задача хозяина и дрессировщика. Хозяин будет ещё больше доволен поведением собаки, а значит животное ждёт ещё больше похвалы. Всё просто – лучше понимаешь хозяина, лучше живётся.

Так и в бизнесе: работают с клиентом. Постоянные тренировки навыков обслуживания клиента и клиенто-маркетинг – вот, где таится секрет увеличения прибыли.

На первом месте хозяин

Малыш – очень умный пёс, он понимает, как следует себя вести, чтобы добиться своего и всегда добивается. Для Малыша нет никого более важного, чем хозяин. Он всегда старается, чтобы мне было хорошо, чтобы я был доволен, счастлив, не ругался. В таком случае и потребности Малыша будут выполнены на сто процентов: накормлен, в тепле, его гладят и любят. Делая счастливым своего хозяина, осчастливливает себя.

Так и в бизнесе, забыв про своё эго и задумываясь прежде всего о клиенте, предприятие ждёт только успех. Будьте надежным другом для своего клиента: предвосхищайте настроение, контролируйте ситуацию, будьте верны, постоянно тренируйтесь. Если клиент будет главным в вашем бизнесе, то свои деньги он будет отдавать именно вам.

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Беловолов Алексей Павлович,

руководитель Маркетинговой мастерской Алексея Беловолова,

консультант по маркетингу и PR, эксперт по маркетинговой безопасности