Как поможет Портал госуслуг, когда нужно купить или продать автомобиль.

У Кнопкиных была машина, но она стала для них тесной. Они купили ее лет пять назад, когда сын Ваня был еще совсем маленьким. Автомобиль был небольшим, недорогим, но очень надежным. Федор хорошо за ним следил.

Скоро в семье появится еще один ребенок, поэтому было решено купить машину в кузове кроссовер – в ней просторно, и по плохим дорогам она проедет. Такая машина идеально подходит для семьи из четырех человек.

Федор долго искал подходящий вариант. Проводил много времени на сайтах объявлений, выбирал марку и модель. Когда он окончательно определился в своих предпочтениях и Мария одобрила выбор, пришло время продавать старую машину.

Покупатель нашелся быстро – машина-то была в отличном состоянии и прекрасно подходила для городской езды. Чтобы во время совершения сделки не упустить никаких деталей, Федор обратился на помощью к Порталу госуслуг.

1. Продажа автомобиля

Федор зашел в тему "Продажа автомобиля" из раздела "Жизненные ситуации". И прочитал, каким образом происходит передача машины новому владельцу.

Там он узнал, что снимать автомобиль с учета не нужно, это сделают в ГИБДД, когда покупатель придет его регистрировать. Номера старого автомобиля можно было оставить, но Федор решил этого не делать.

Составить договор купли-продажи оказалось несложно, как и акт приема-передачи – на Портале госуслуг написано, какую информацию они должны содержать.

Федор подготовил необходимый пакет документов (помимо договора и акта, там были паспорт ТС, свидетельство о регистрации ТС) и отправился на встречу с покупателем. Передал ему документы и ключи от машины.

Расставаться с ней, конечно, было немного грустно. Федор старался отвлечься от этих мыслей, потому что впереди его ожидало новое приятное приобретение.

2. Покупка автомобиля

Вскоре Федор нашел машину, которая ему нравилась. Она была подержанной, но прекрасно сохранилась. Хорошее техническое состояние, один владелец, в ДТП не попадала, ПТС оригинальный.

Федор все-таки "пробил" ее на сайте ГИБДД (не находится ли в розыске, сколько было владельцев) и Федеральной нотариальной палаты (не находится ли машина в залоге). На эти сайты он прошел по ссылкам с Портала госуслуг, из темы "Покупка и оформление автомобиля" в разделе "Жизненные ситуации".

Дальше все проходило как при продаже машины, только наоборот. Федор встретился с продавцом, который подготовил пакет документов, стороны их подписали, и продавец передал машину.

Так у Кнопкиных появился новый автомобиль. Правда, его еще нужно было зарегистрировать в ГИБДД и купить новый полис ОСАГО. Хорошо, что техосмотр у машины был действующий.

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