Как повысить конверсию сайта и сократить затраты барнаульцев расскажут 7 июня

Чтобы не тратить время на изучение впустую, приходите 7 июня на бесплатный семинар "Интернет-магазин от А до Я" и узнайте: как анализировать продажи с сайта в 1 клик;

какие методы продаж более эффективны в 2018 году;

как грамотно распределить свой рекламный бюджет;

как заставить интернет-магазин продавать и вывести его на федеральный уровень;

как поможет брендинг при продаже в Интернете;

как можно организовать работу компании и отдела продажи в частности. Семинар пройдет 7 июня в учебном центре "Digital Space" по адресу: г. Барнаул, ул. Пролетарская, 117 (1-й этаж). Посмотрите программу семинара и зарегистрируйтесь!

Семинар категорически необходим:

Руководителям, которые понимают, что без онлайн-продаж бизнес заглохнет

Менеджерам по продажам, которые мечтают о новом инструменте продаж;

Маркетологам и специалистам по рекламе, которым предстоит развивать существующий интернет-проект

Руководителям департаментов электронной коммерции.

Мероприятие пройдет в рамках "Федеральной программы 1С-Битрикс". В Барнауле организатором выступает - компания "Фриматик".

В интернете есть платные курсы, стоимость которых от 18 000 рублей. Ведущие таких курсов – теоретики, не применяющие на практике свои же советы. У вас есть лишние деньги и время на теорию, когда ваш бизнес загибается? Нет? Тогда не пропускайте семинар от практиков!

Почему нельзя пропустить этот семинар?

Вы получаете 100% полезной информации – сжато и по делу - для успешного и быстрого запуска интернет-проекта в онлайн.

Даже на бесплатном семинаре вас ждут подарки от организаторов.

Только для участников семинара скидка 10% на разработку сайта.

Вопросы по семинару задавайте в компанию "Фриматик" по телефону +7 (3852) 57-02-02 или электронной seminar@freematiq.com

Информация о ценах действительна на момент публикации