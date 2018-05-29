Как повысить конверсию сайта и сократить затраты барнаульцев расскажут 7 июня

Если вы вывели бизнес в онлайн, запустили продажи и рекламу "где только можно", вам хочется взять эти процессы под контроль. Как понять, окупается ли реклама, почему клиенты уходят без покупки, где вы теряете миллион? Голова идет кругом от всевозможных статей, вебинаров, конференций.
- как анализировать продажи с сайта в 1 клик;
- какие методы продаж более эффективны в 2018 году;
- как грамотно распределить свой рекламный бюджет;
- как заставить интернет-магазин продавать и вывести его на федеральный уровень;
- как поможет брендинг при продаже в Интернете;
- как можно организовать работу компании и отдела продажи в частности.
Семинар пройдет 7 июня в учебном центре "Digital Space" по адресу: г. Барнаул, ул. Пролетарская, 117 (1-й этаж). Посмотрите программу семинара и зарегистрируйтесь!
Семинар категорически необходим:
- Руководителям, которые понимают, что без онлайн-продаж бизнес заглохнет
- Менеджерам по продажам, которые мечтают о новом инструменте продаж;
- Маркетологам и специалистам по рекламе, которым предстоит развивать существующий интернет-проект
- Руководителям департаментов электронной коммерции.
Мероприятие пройдет в рамках "Федеральной программы 1С-Битрикс". В Барнауле организатором выступает - компания "Фриматик".
В интернете есть платные курсы, стоимость которых от 18 000 рублей. Ведущие таких курсов – теоретики, не применяющие на практике свои же советы. У вас есть лишние деньги и время на теорию, когда ваш бизнес загибается? Нет? Тогда не пропускайте семинар от практиков!
Почему нельзя пропустить этот семинар?
- Вы получаете 100% полезной информации – сжато и по делу - для успешного и быстрого запуска интернет-проекта в онлайн.
- Даже на бесплатном семинаре вас ждут подарки от организаторов.
- Только для участников семинара скидка 10% на разработку сайта.
Вопросы по семинару задавайте в компанию "Фриматик" по телефону +7 (3852) 57-02-02 или электронной seminar@freematiq.com
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