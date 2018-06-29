Как прошла встреча барнаульского клуба путешественников

Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Встреча клуба путешественников Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru

Гостей мероприятия встречала тропическая фотозона, бар с летними напитками от сети магазинов KORS и интерактивные игры от усадьбы Royal Comfort. Все желающие также могли пройти экспресс-консультацию от специалистов клиники "Евростиль" и получить ответы на все финансовые вопросы от специалистов "Росбанка".

Здесь же были представлены новые модели автомобилей марки Toyota от "Тойота Центра АЕМ".

Мероприятие началось с выступлений опытных путешественников — представитель одного из курортов соседней республики Николай Тенгереков рассказал о "точках силы" Горного Алтая. Управляющий Парком спорта и комплексом открытых бассейнов "Пляж" Алексей Трофимов поделился впечатлениями о своем восхождении на Эльбрус, а его друг, Николай Тупиков, поведал о своем путешествии по черноморскому побережью на мотоцикле.

Продолжился вечер тематическим квизом о путешествиях от усадьбы Royal Comfort. Гости разбились на команды и азартно отвечали на самые разные вопросы о городах и странах. Самый активный игрок получил отдых на двоих в усадьбе Royal Comfort, а команда победителей сертификаты от "Тойота Центра АЕМ". Капитана победившей команды наградили премиальной картой от "Росбанка".

В конце состоялось подведение итогов розыгрыша. Победители получили сертификаты и ценные призы от клиники эстетической косметологии "Евростиль", сети магазинов Kors и горнолыжного комплекса "Авальман".

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