Сделай уникальный подарок родным и близким к Новому году

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"Sunduk-Funduk" - это сеть магазинов по продаже эксклюзивных восточных сладостей, натурального индийского чая и кофе. Наши магазины уникальны по своей сути. Мы предлагаем интересные, оригинальные и вкусные подарки к Новому году и к праздничному столу.

Как сделать жизнь в Барнауле сладкой и вкусной. Фото: Архив фото SundukFunduk.
Гранатовый лукум. Фото: Архив фото магазина "Сундук-фундук".
Лукум. Фото: Архив фото магазина "Сундук-фундук".
Алтайские бизнесмены придумали, как сделать жизнь в Барнауле сладкой и вкусной. Фото: Архив фото SundukFunduk.
Восточные сладости. Фото: архив магазина "Sunduk-Funduk" .
Восточные сладости. Фото: архив магазина "Sunduk-Funduk" .
Восточные сладости. Фото: архив магазина "Sunduk-Funduk" .
Восточные сладости. Фото: архив магазина "Sunduk-Funduk" .
Восточные сладости. Фото: архив магазина "Sunduk-Funduk" .
Восточные сладости. Фото: архив магазина "Sunduk-Funduk" .

Восточные сладости — это настоящий кладезь витаминов. В этих сладостях нет консервантов и искусственных красителей — они изготовлены только из натуральных растительных продуктов.

Продукцию, продаваемую у нас, вы не встретите ни в одном магазине города. Ассортимент приятно удивит как самого изысканного гурмана, так и любителя сладенького.

К Новому году в магазинах "Sunduk-Funduk" новое поступление халвы, джезерье, лукума, пишмание, чурчхелы и настоящего индийского чая и кофе.

Восточные сладости.
Восточные сладости.
Восточные сладости.
Восточные сладости.
Восточные сладости.
Восточные сладости.
Восточные сладости.
Восточные сладости.

Мы ждем вас по адресам:

  • пр-т Ленина 102-в, ТЦ "Пионер", 1-й этаж, отдел "Sunduk-Funduk"
  • ул. Малахова, 86-в, ТЦ "Весна", 1-й этаж, отдел "Восточные сладости"

Узнать больше о восточных сладостях, магазине SundukFunduk и быть в курсе всех акций и дегустаций можно в социальных сетях: "ВКонтакте" и Instagram.

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