Сделай уникальный подарок родным и близким к Новому году

"Sunduk-Funduk" - это сеть магазинов по продаже эксклюзивных восточных сладостей, натурального индийского чая и кофе. Наши магазины уникальны по своей сути. Мы предлагаем интересные, оригинальные и вкусные подарки к Новому году и к праздничному столу.
Восточные сладости — это настоящий кладезь витаминов. В этих сладостях нет консервантов и искусственных красителей — они изготовлены только из натуральных растительных продуктов.
Продукцию, продаваемую у нас, вы не встретите ни в одном магазине города. Ассортимент приятно удивит как самого изысканного гурмана, так и любителя сладенького.
К Новому году в магазинах "Sunduk-Funduk" новое поступление халвы, джезерье, лукума, пишмание, чурчхелы и настоящего индийского чая и кофе.
Мы ждем вас по адресам:
- пр-т Ленина 102-в, ТЦ "Пионер", 1-й этаж, отдел "Sunduk-Funduk"
- ул. Малахова, 86-в, ТЦ "Весна", 1-й этаж, отдел "Восточные сладости"
Узнать больше о восточных сладостях, магазине SundukFunduk и быть в курсе всех акций и дегустаций можно в социальных сетях: "ВКонтакте" и Instagram.
- Сюжет: Новости компаний