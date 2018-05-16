Как сэкономить время и деньги при проведении электромонтажных работ

Сегодня, 09:19.
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"Алтайэнергосбыт" выполнит электромонтажные работы любой сложности по выгодным ценам!

Иллюстрация: архив АО "Алтайэнергосбыт".

Замена приборов учёта и вводного кабеля, монтаж выносных щитов учёта и многое другое!

Подробности уточняйте в клиентских офисах.

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