Как сохранить жилье, если погашать ипотечный кредит вы больше не можете?

Жизнь рухнула

Сотрудница госучреждения из Бийска Юлия К. купила "однушку" в ипотеку еще в 2008 году. Кредит взяла не самый крупный: 800 тыс. рублей. Так что и ежемесячный платеж для семьи был, в общем, посильным: 9,2 тыс. рублей.

Гасила его бийчанка много лет, выплатив банку больше миллиона (в том числе 200 тыс. рублей основного долга). Но ее благополучие рухнуло в одночасье: в 2016 году ведомство провело "оптимизацию" – женщину перевели на полставки.

А затем все пошло наперекосяк: уход в декрет, развод, попытка выжить с двумя малышами на пособие в 13 тыс. рублей. И неработающий бывший муж, которому не с чего платить алименты. И однажды ей не хватило всего 3 тыс. на очередной платеж по кредиту. Банк начислил пеню и штрафы, гасить кредит стало еще труднее. Впереди у нее – судебные разбирательства и досрочном взыскании долга и, скорее всего, продажа квартиры на торгах.

Факт

По последним данным ЦБ РФ, российские граждане взяли ипотечные жилищные кредиты на 2,02 трлн рублей. Объем просроченной задолженности по этому виду кредитов – 54 млрд рублей.

Доля "плохой" ипотеки

Другой проблемный заемщик барнаулец Сергей В. к кредиту в 1,5 млн рублей добавил материнский капитал и личные накопления. И купил вместе с женой двушку. Семья погасила почти 600 тыс. основного долга. Но не справилась с нагрузкой.

Долг семьи банк взыскал в суде. Супруги полагали: им должны вернуть маткапитал – ведь это государственные деньги. Однако Ленинский райсуд Барнаула с ними не согласился: нет оснований. И обратил взыскание на заложенную квартиру – теперь ее продадут на публичных торгах. То, что жить этой семье с двумя детьми больше негде, значения не имеет.

Справка. Суды устанавливают начальную продажную стоимость квартиры в размере 80% от рыночной стоимости квартиры, указанной в выводах судебной экспертизы.

Просроченные кредиты бийчанки Юлии и барнаульца Сергея – капля в общей сумме просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам жителей края: на 1 февраля она составила 764 млн рублей.

Доля "плохих" кредитов в регионе невелика, да и рост задолженности объясняется увеличением числа выданных кредитов. Но за каждым невозвращенным долгом банку – история семьи, которая, не желая терять жилье, пыталась найти выход. Увы, часто путь, который выбирают люди, ошибочный.

Факт

На 1 февраля 2017 года общая задолженность по ипотечным кредитам жителей Алтайского края составила 53,4 млрд рублей, просроченная – 743 млн рублей. На 1 февраля 2018 года общая задолженность – почти 62,4 млрд рублей, просроченная – 764 млн рублей.

Ошибка первая: "раздолжнители"

"Избавим от кредитных долгов. Законно и без риска" – вы наверняка видели такие объявления. Схемы у авторов этих заявлений разные. А вот достоверной информации, что кто-то из них помог сохранить жилье ипотечному заемщику, найти не удалось.

Одни фирмы обещают за скромные деньги избавить вас от звонков из банка. В этом случае юрист берет на себя общение с кредитором или же направляет претензии и жалобы по инстанциям и вынуждает коллекторов действовать в рамках закона.

По закону звонить должнику можно не более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц.

Но даже если вас вовсе перестанут донимать звонками, штрафы и пеня будут по-прежнему расти. И рано или поздно вам скажут: либо возвращайте долг, либо с жильем придется расстаться.

Другие "помощники" гарантируют списание долга. А на деле в лучшем случае подают от вашего имени заявление в суд. Некоторые, впрочем, помогают снизить неустойку – дело это полезное, но долг по кредиту останется. Услуги, которые вы оплатили, вряд ли помогут вам сохранить жилье, если ипотечный кредит просрочен.

Ошибка вторая: нарвались на мошенника

Более того, известны случаи, когда "раздолжнитель", пообещав рефинансировать ваш кредит, просил оплатить некую "пошлину", потом еще и "страховку". А по факту не сделал ничего и просто исчез. Очевидно, это мошенник.

Другие недобросовестные граждане призывают отчаявшихся должников вложиться в сверхдоходные финансовые инструменты: внесите в кассу 20–30% от долга, фирма якобы "прокрутит" деньги, заработает и рассчитается с вашим долгом. Пожалуйста, не ведитесь на их посулы. Этот "решала", взяв у вас "инвестиции", чаще всего скрывается, не прощаясь.

Не стоит иметь дело и с теми, кто предлагает рефинансировать кредит, взяв заем под залог недвижимости. Главная их цель – вынудить вас отдать жилье за долги.

Что тут скажешь? Никогда не берите взаймы под давлением ("надо спешить, контора закрывается"), не подписывайте договор не читая, и не общайтесь с людьми, не дающими конкретные ответы на ваши вопросы. Доказать свою правоту потом крайне трудно – ведь вы в здравом уме поставили подпись под договором займа.

Михаил Мамута,

руководитель службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг:

– Хотелось бы предостеречь заемщика, которому неподнадзорная Банку России организация предлагает рефинансирование его кредитов, от возможных мошеннических действий. Особенно в случае, если для получения рефинансирования компания запрашивает взнос или уплату иных "пошлин".

Скорее всего, вы имеете дело с "раздолжнителями". Итогом взаимодействия с ними станет расставание с некоторой суммой. При этом ваши долги останутся при вас и даже вырастут в объеме за счет новых пеней за просрочку.

Ошибка третья: микрофинансовая организация

Решили перехватить деньги в микрофинансовых организациях или кредитных кооперативах, чтобы погасить долг в банке? Тогда важно помнить: чаще всего ставки по их займам огромные, штрафные санкции и вовсе кабальные.

Вот пример расчета задолженности барнаульца Евгения М., взявшего в МФО в долг под 6% в месяц (или 72% годовых) из решения арбитражного суда.

Заем – 370 тыс. рублей

Проценты – 135,4 тыс.

Неустойка – 473,6 тыс.

Итого: 979 тыс. рублей

В суде Евгений добился сокращения долга до 665 тыс. Но и это – почти в два раза больше взятого займа.

К тому же вы можете столкнуться с мошенниками, выдающими себя за МФО. Крупные суммы эти организации предоставляют под залог недвижимости и автомобилей. А поскольку вернуть такой заем крайне сложно, вы можете лишиться всего – по закону "Об ипотеке" суд обращает взыскание на заложенное имущество.

Михаил Мамута

руководитель службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг:

– К сожалению, законом "Об ипотеке" не установлен перечень организаций, которые имеют исключительное право на заключение договоров займа с обеспечением в виде ипотеки. Нет и требований к наличию специального статуса или лицензии. И это открывает возможности для разного рода мошенников, которые объявляют себя финансовыми организациями, но при этом таковыми не являются.

К счастью, в ближайшее время круг лиц, имеющих право выдавать ипотечные займы и кредиты, будет ограничен. Поправки в законы уже разработаны ЦБ и Минфином РФ. После их принятия ипотеку смогут выдавать только поднадзорные Банку России структуры и организации, определенные Агентством по ипотечному жилищному кредитованию. Это исключит возможность появления на рынке мошенников, полагает Михаил Мамута.

Личное банкротство: крайняя мера

Есть еще один путь, который сегодня выбирают все больше попавших в кредитную кабалу людей: личное банкротство. С 1 октября 2015 года вы можете подать заявление в арбитражный суд о признании себя несостоятельным.

Долги по итогам процедуры гражданину-банкроту спишут. Но сохранить жилье, купленное в ипотеку, и в этом случае не удастся: квартиру выставят на торги. Так что это скорее крайняя мера. При этом еще пять лет вы не вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам (и договорам займа) без указания на факт своего банкротства.

Процедура банкротства довольно затратная: кроме госпошлины (300 рублей) вам придется оплатить услуги финансового управляющего (25 тыс.), подачу им объявлений в единый федресурс сведений о банкротстве, услуги оценщика и организатора торгов. По самым минимальным расчетам, личное банкротство может обойтись в 40–50 тыс. рублей.

Впрочем, не забывайте: на любой стадии банкротства можно заключить с кредиторами мировое соглашение и договориться, как погашать долг.

Оптимальный путь: переговоры с банком

Так что же все-таки делать, если вы наступил день "X" и вы поняли, что не справляетесь с платежами? Главное – не скрывайтесь, не меняйте номера телефонов, а как можно скорее расскажите банку о проблеме. Обращайтесь по месту получения кредита или по горячей линии, пояснили altapress.ru в одном из банков.

Если вы сразу же обратитесь в банк, вас расценят как добропорядочного заемщика, и совместными усилиями вы найдете решение, как справиться с проблемой. Каждое обращение рассматривается индивидуально, ваша ситуация детально прорабатывается.

Банк может дать отсрочку в погашении основного долга или процентов. В период отсрочки сумма выплаченных процентов существенно уменьшается. Может он предложить "растянуть" платежи на более продолжительный срок (тогда ежемесячный платеж уменьшится). А также полностью или частично списать неустойку, если она есть.

Но может и отказаться. Ваша задача – убедить его в своей платежеспособности и твердом намерении рассчитаться. Вы думаете, что ситуация патовая? Не спешите – может быть, выход рядом. Но и не ждите, что вам простят долг или за вас заплатит доброе государство.

Сэкономьте на процентах

Еще один вариант, к которому сегодня прибегают тысячи ипотечных заемщиков для снижения ежемесячных платежей, – рефинансирование. Для этого берут новый ипотечный кредит и гасят с его помощью старый, более дорогой. Михаил Мамута считает, что сейчас для этого самое время:

– Рефинансирование – это, по сути, оформление нового, более выгодного кредита для погашения уже существующего.

Что здесь важно? Заявление в банк о рефинансировании надо подавать заблаговременно, когда вы еще не имеете просрочки. Допускается лишь техническое опоздание – как правило, не больше двух-трех дней. Если просрочка больше, банки, как правило, отказывают в рефинансировании.

Что сделать, чтобы рефинансировать кредит? Написать в банк заявление, собрать пакет документов на себя (и созаемщика, если он есть) и квартиру. И заказать новую оценку недвижимости – стоимость такой услуги составляет в среднем около 10 тыс. рублей. На переоформление может уйти один-два месяца.

Факт

По данным на 1 февраля 2018 года средневзвешенный срок, на который были взяты ипотечные жилищные кредиты, составил в Алтайском крае 185,4 месяца (то есть около 15 лет). Средневзвешенная процентная ставка по таким видам кредитов – 9,8%. Год назад средневзвешенная ставка по ипотеке составляла 12,1% годовых.

Решение можно найти

Как бы там ни было, ипотечные кредиты в крае, как и в России в целом, все более востребованы: только в январе жители края взяли 1437 кредитов на 1,8 млрд рублей, и это в три раза больше, чем январе 2017-го.

Это вполне объяснимо: ставки сейчас самые низкие за всю историю страны. Произошло это, как пояснили в пресс-службе ЦБ РФ, "благодаря низкой инфляции и уменьшению ключевой ставки Банка России и высокому уровню конкуренции на рынке банковских услуг".

Вместе с тем, как сообщает релиз ЦБ, существенно смягчать неценовые условия кредитования банки еще не готовы. Иначе говоря, осторожный подход к отбору заемщиков сохранится, прогнозируют эксперты ЦБ РФ.

Тем не менее 2018 год, по прогнозам банкиров, побьет и прошлогодний рекорд по объемам ипотеки. "При очевидном тренде снижения ключевой ставки на горизонте, мы увидим такое же планомерное снижение ставок и при выдаче новых кредитов", – отметила управляющий розничным бизнесом одного из банков Эльвира Вебер.

Истории тех, кто не сумел вовремя расплатиться с кредитом, новых заемщиков не отпугивают. Наверное, потому, что решение можно найти даже в трудных случаях – надо лишь поставить себе такую задачу.