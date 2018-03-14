Как стать самым быстрым провайдером России?

Технология

- У "Дом.ru" долгая история, в этом году компании исполнится 17 лет. Тогда, в начале 2000-х, операторы давали интернет по технологии ADSL (через телефонную линию), а мы начали строить сети по более современной технологии FTTB "оптика до дома". Нам говорили, что это ненужные затраты: оптические сети не понадобятся еще десятилетия, пользователям не нужны скорости. Мы шли своим путем и во всех городах, включая Барнаул, с нуля строили "оптику".

Собственная магистраль

- Принято считать, что скорость интернета - это скорость до любого ресурса в сети. Это не так. Скорость доступа – это ширина канала, которую провайдер выделяет пользователю внутри собственной сети. Важно, чтобы у оператора была своя магистральная сеть, чтобы обеспечить клиентам бесперебойный доступ в интернет. "Дом.ru" построил собственную сеть, которая объединила все 56 городов присутствия, в 2012 году. Мы изначально строили ее с запасом емкости, чтобы при необходимости увеличить ширину канала. В 2016 году увеличили пропускную способность сети более чем на 1 Тбит/с. В результате ее емкость выросла сразу на 25%, превысив 4,5 Тбит/с. Кроме того, мы постоянно совершенствуем систему резервирования и устойчивости сети, круглосуточно контролируя ее работоспособность из единого центра мониторинга. По итогам 2017 года средний уровень доступности нашей сети для абонентов составил 99,99%, иначе говоря, из 43200 минут в месяц простой на сети составляет всего 2 минуты, - это показатель на уровне европейских стандартов.

Удаленный мониторинг сети

- Вся наша сеть от Санкт-Петербурга до Иркутска – это 40 тысяч километров - подключена к системе круглосуточного мониторинга. На сети установлено более 320 тысяч единиц оборудования, которое контролирует ее состояние по 5 млн параметров. Принцип работы системы мониторинга прост: каждые несколько секунд с датчиков запрашивается информация о наличии электропитания, наличии открытой двери коммутационного шкафа, обрыве или повреждении кабеля. Если состояние датчика отлично от нормального, система оперативно сообщает об инциденте диспетчеру центра мониторинга. Технические специалисты немедленно приступают к устранению неполадок.

Недавно мы запустили проект, который направлен на проактивное обнаружение и решение технических сложностей. Мы удаленно мониторим работу оборудования – роутеров и ТВ-приставок. Система вычисляет абонентов, которые могут испытывать трудности с качеством услуг - плохой сигнал, низкая скорость, разрывы соединения и т.д. – и автоматически создает сервисные заявки. Дальше работу с клиентами продолжают уже наши специалисты.

Все это позволяет нам выявлять и оперативно исправлять технические неполадки еще на стадии их формирования, а именно до того момента, как Клиент сможет обнаружить какие-либо проблемы в работе услуг у себя дома.

"Быстрые" ресурсы

- Собственная магистраль позволяет обеспечивать доступ к популярным ресурсам – YouTube, "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook, Yandex, Rambler, Google, Игры@Mail.ru, ivi и др. – на скорости до 100 Мбит/c независимо от условий тарифа. На эти "быстрые" ресурсы приходится 80% трафика абонентов "Дом.ru". Мы продолжим увеличивать свою мультимедиа зону и хотим обеспечить присутствие на международных пиринговых площадках, что повысит связность нашей сети с ресурсами за пределами России. В первую очередь, это касается игровых серверов. Геймеры – постоянно растущая и, пожалуй, самая требовательная интернет-аудитория.

Мощный Wi-Fi

- Количество пользователей, устройств с доступом в интернет, а также объемы трафика быстро растут. Уже сейчас более половины пользователей "Дом.ru" имеют в квартире 3 и более устройства с доступом в сеть. Чтобы обеспечить быстрый и качественный сигнал, мы регулярно обновляем парк Wi-Fi устройств. В 2016 году предложили клиентам современные двухдиапазонные роутеры. В отличие от стандартного такой роутер работает одновременно в 2 диапазонах частот – 2,4 и 5 ГГц. Диапазон 2,4 ГГц, который чаще всего используется для передачи информации по Wi-Fi, сильно загружен. Основное преимущество работы на 5 ГГц – отсутствие помех, стабильность Wi-Fi соединения, высокая скорость (до 100 Мбит/с). С двухдиапазонным роутером домашние гаджеты можно распределить между 2 частотами. Потребности клиентов постоянно растут, поэтому в этом году мы будем предлагать нашим новым клиентам только 2-хдиапазонные роутеры.

Уже и 200 – не предел!

- Наши клиенты могут разгоняться в сети до 300 Мбит/с. Для чего нужна такая скорость? Количество устройств, использующих интернет в одной квартире, неуклонно растет и данный тренд нарастает. Это связано, прежде всего, с тем, что происходит активное интегрирование WI-Fi в устройства, используемые в быту. Параллельно растет качество мультимедиа контента, требующего большей скорости загрузки, чем ранее. Также такая скорость отлично подходит для всех любителей онлайн игр, где "ping" и отсутствие "тормозов" решает исход сражений.

СПРАВКА

В 2017 году "Дом.ru" признан самым скоростным провайдером домашнего интернета в России по данным приложения Speedtest. Премия основана на данных миллионов тестов российских пользователей интернета. Результаты анализа подтверждают, что в 2017 году оператор показал наиболее высокие средние скорости и получил индекс скорости 43,73, обойдя по данному показателю другие компании. В наступившем 2018 году одним из основных приоритетов "Дом.ru" остается сохранение лидерства по скорости домашнего интернета.