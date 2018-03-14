Как стать самым быстрым провайдером России?

Сегодня, 11:40.
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Разработчики Speedtest – популярнейшего в России и мире приложения для измерения скорости интернета – проанализировали результаты миллионов тестов российских пользователей за 2017 год. По итогам года провайдером самого скоростного домашнего интернета в России признан телеком-оператор "Дом.ru". Как компания добилась международного признания? Рассказывает Евгений Макагонов, директор барнаульского филиала компании.

Дом.ru самый быстрый провайдер 2017 года по версии Speedtest.
Дом.ru самый быстрый провайдер 2017 года по версии Speedtest. Фото: Архив фото компании "Эр-Телеком".

Технология

- У "Дом.ru" долгая история, в этом году компании исполнится 17 лет. Тогда, в начале 2000-х, операторы давали интернет по технологии ADSL (через телефонную линию), а мы начали строить сети по более современной технологии FTTB "оптика до дома". Нам говорили, что это ненужные затраты: оптические сети не понадобятся еще десятилетия, пользователям не нужны скорости. Мы шли своим путем и во всех городах, включая Барнаул, с нуля строили "оптику".

Собственная магистраль

- Принято считать, что скорость интернета - это скорость до любого ресурса в сети. Это не так. Скорость доступа – это ширина канала, которую провайдер выделяет пользователю внутри собственной сети. Важно, чтобы у оператора была своя магистральная сеть, чтобы обеспечить клиентам бесперебойный доступ в интернет. "Дом.ru" построил собственную сеть, которая объединила все 56 городов присутствия, в 2012 году. Мы изначально строили ее с запасом емкости, чтобы при необходимости увеличить ширину канала. В 2016 году увеличили пропускную способность сети более чем на 1 Тбит/с. В результате ее емкость выросла сразу на 25%, превысив 4,5 Тбит/с. Кроме того, мы постоянно совершенствуем систему резервирования и устойчивости сети, круглосуточно контролируя ее работоспособность из единого центра мониторинга. По итогам 2017 года средний уровень доступности нашей сети для абонентов составил 99,99%, иначе говоря, из 43200 минут в месяц простой на сети составляет всего 2 минуты, - это показатель на уровне европейских стандартов.

Удаленный мониторинг сети

- Вся наша сеть от Санкт-Петербурга до Иркутска – это 40 тысяч километров - подключена к системе круглосуточного мониторинга. На сети установлено более 320 тысяч единиц оборудования, которое контролирует ее состояние по 5 млн параметров. Принцип работы системы мониторинга прост: каждые несколько секунд с датчиков запрашивается информация о наличии электропитания, наличии открытой двери коммутационного шкафа, обрыве или повреждении кабеля. Если состояние датчика отлично от нормального, система оперативно сообщает об инциденте диспетчеру центра мониторинга. Технические специалисты немедленно приступают к устранению неполадок.

Недавно мы запустили проект, который направлен на проактивное обнаружение и решение технических сложностей. Мы удаленно мониторим работу оборудования – роутеров и ТВ-приставок. Система вычисляет абонентов, которые могут испытывать трудности с качеством услуг - плохой сигнал, низкая скорость, разрывы соединения и т.д. – и автоматически создает сервисные заявки. Дальше работу с клиентами продолжают уже наши специалисты.

Все это позволяет нам выявлять и оперативно исправлять технические неполадки еще на стадии их формирования, а именно до того момента, как Клиент сможет обнаружить какие-либо проблемы в работе услуг у себя дома.

"Быстрые" ресурсы

- Собственная магистраль позволяет обеспечивать доступ к популярным ресурсам – YouTube, "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook, Yandex, Rambler, Google, Игры@Mail.ru, ivi и др. – на скорости до 100 Мбит/c независимо от условий тарифа. На эти "быстрые" ресурсы приходится 80% трафика абонентов "Дом.ru". Мы продолжим увеличивать свою мультимедиа зону и хотим обеспечить присутствие на международных пиринговых площадках, что повысит связность нашей сети с ресурсами за пределами России. В первую очередь, это касается игровых серверов. Геймеры – постоянно растущая и, пожалуй, самая требовательная интернет-аудитория.

Мощный Wi-Fi

- Количество пользователей, устройств с доступом в интернет, а также объемы трафика быстро растут. Уже сейчас более половины пользователей "Дом.ru" имеют в квартире 3 и более устройства с доступом в сеть. Чтобы обеспечить быстрый и качественный сигнал, мы регулярно обновляем парк Wi-Fi устройств. В 2016 году предложили клиентам современные двухдиапазонные роутеры. В отличие от стандартного такой роутер работает одновременно в 2 диапазонах частот – 2,4 и 5 ГГц. Диапазон 2,4 ГГц, который чаще всего используется для передачи информации по Wi-Fi, сильно загружен. Основное преимущество работы на 5 ГГц – отсутствие помех, стабильность Wi-Fi соединения, высокая скорость (до 100 Мбит/с). С двухдиапазонным роутером домашние гаджеты можно распределить между 2 частотами. Потребности клиентов постоянно растут, поэтому в этом году мы будем предлагать нашим новым клиентам только 2-хдиапазонные роутеры.

Уже и 200 – не предел!

- Наши клиенты могут разгоняться в сети до 300 Мбит/с. Для чего нужна такая скорость? Количество устройств, использующих интернет в одной квартире, неуклонно растет и данный тренд нарастает. Это связано, прежде всего, с тем, что происходит активное интегрирование WI-Fi в устройства, используемые в быту. Параллельно растет качество мультимедиа контента, требующего большей скорости загрузки, чем ранее. Также такая скорость отлично подходит для всех любителей онлайн игр, где "ping" и отсутствие "тормозов" решает исход сражений.

СПРАВКА

В 2017 году "Дом.ru" признан самым скоростным провайдером домашнего интернета в России по данным приложения Speedtest. Премия основана на данных миллионов тестов российских пользователей интернета. Результаты анализа подтверждают, что в 2017 году оператор показал наиболее высокие средние скорости и получил индекс скорости 43,73, обойдя по данному показателю другие компании. В наступившем 2018 году одним из основных приоритетов "Дом.ru" остается сохранение лидерства по скорости домашнего интернета.

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