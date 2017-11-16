Как убедиться, что вам правильно начислили налог?

Физические лица платят налоги на основании уведомления от налогового органа, где содержится информация об объектах имущества и начисленных налогах.
Чтобы убедиться, что в уведомлении нет ошибки и сумма налога правильная, нужно внимательно посмотреть на данные, которые отражены в уведомлении. Прежде всего, объект налогообложения: верно ли указаны адрес, если речь идет о недвижимости, номер и марка автомобиля, все ли объекты присутствуют, и нет ли лишнего, например, проданного ранее 2016 года. Если с этим все в порядке, посмотрите на детали уведомления.
При начислении имущественных налогов, за налоговый период принимается календарный год. В 2017 году предъявлен налог за 2016 год, а также перерасчеты за 2014/15 годы.
Это величина, на основе которой рассчитан налог. Для каждой категории объекта она своя. Так, налоговой базой при расчете транспортного налога считается мощность двигателя транспортного средства в лошадиных силах. Она должна быть той же, что указано в ПТС. Налоговая база земельного участка – его кадастровая стоимость, ее можно проверить по документам на право собственности. У многих участков она в прошлом году поменялась из-за проведенной переоценки (новая кадастровая стоимость утверждена Постановлением Администрации Алтайского края от 23.11.2015 № 472), поэтому суммы земельного налога также изменились.
Налоговая база при расчете налога на имущество физических лиц в Алтайском крае – инвентаризационная стоимость объекта, умноженная на коэффициент-дефлятор, утвержденный приказом Минэкономразвития России. На 2016 год он составляет - 1,329 (на 2015 год – 1,147). Именно с его увеличением связан рост налоговой базы, и соответственно, налога в текущем году. Данные об инвентаризационной стоимости по состоянию на 01.01.2012 г. можно уточнить в органах БТИ, в МФЦ, на портале госуслуг в документах купли-продажи жилья, если сделка прошла после 1 января 2012 года (не касается новостроек, в отношении них указывается только кадастровая стоимость).
Налоги рассчитываются пропорционально вашей доле в праве собственности на объект. Если вы единоличный владелец, должна быть указана единица. Если нет – дробная величина.
Ставки транспортного налога устанавливаются законом Алтайского края, земельного и налога на имущество – органами местного самоуправления. Размер ставки зависит от инвентаризационной стоимости недвижимого имущества, от вида транспортного средства и мощности его двигателя. Посмотреть, правомерно ли вам применена ставка, можно с помощью сервиса "Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам" на сайте ФНС России (www.nalog.ru)
Если вы в прошлом году продали имущество, то налог должен быть начислен только за месяцы фактического владения. Если имущество было в собственности весь год, то в этом поле значится 12\12.
Он указывается в уведомлении на уплату транспортного налога и увеличивает ставку, исходя из которой начисляется налог. Если стоимость автомобиля не превышает 3 млн. рублей, то коэффициент должен быть 1. Для дорогостоящих автомобилей он варьируется от 1,1 до 3 в зависимости от стоимости автомобиля и количества лет, прошедших с года его выпуска.
Это конечный результат, который складывается из предыдущих показателей. Если объект имущества был в вашей собственности весь год и вы его единоличный владелец, сумма налога рассчитывается простым умножением налоговой базы на налоговую ставку.
Кстати, посчитать сумму транспортного налога на конкретный автомобиль можно с помощью "Калькулятора транспортного налога" на сайте ФНС России.
Если вы обнаружили, что в уведомлении содержится недостоверная информация, сообщите об этом в налоговый орган. Сделать это можно, заполнив форму обратной связи, направленную вместе с платежными документами, сформировав обращение в Личном кабинете налогоплательщика, а также обратившись в налоговый орган лично или по телефону контакт-центра: 8-800-222-2222 (звонок бесплатный).
Пресс-служба УФНС России по Алтайскому краю