Как убедиться, что вам правильно начислили налог?

2. Налоговая база

Это величина, на основе которой рассчитан налог. Для каждой категории объекта она своя. Так, налоговой базой при расчете транспортного налога считается мощность двигателя транспортного средства в лошадиных силах. Она должна быть той же, что указано в ПТС. Налоговая база земельного участка – его кадастровая стоимость, ее можно проверить по документам на право собственности. У многих участков она в прошлом году поменялась из-за проведенной переоценки (новая кадастровая стоимость утверждена Постановлением Администрации Алтайского края от 23.11.2015 № 472), поэтому суммы земельного налога также изменились.

Налоговая база при расчете налога на имущество физических лиц в Алтайском крае – инвентаризационная стоимость объекта, умноженная на коэффициент-дефлятор, утвержденный приказом Минэкономразвития России. На 2016 год он составляет - 1,329 (на 2015 год – 1,147). Именно с его увеличением связан рост налоговой базы, и соответственно, налога в текущем году. Данные об инвентаризационной стоимости по состоянию на 01.01.2012 г. можно уточнить в органах БТИ, в МФЦ, на портале госуслуг в документах купли-продажи жилья, если сделка прошла после 1 января 2012 года (не касается новостроек, в отношении них указывается только кадастровая стоимость).