17 марта
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Шоу-бизнес

«Как удобнее здесь общаться?» Кто из отечественных звезд мигрировал в Telegram

После блокировки Instagram российские звезды начали переходить в Telegram. Рассказываем, кто активно осваивает мессенджер.

Telegram, социальные сети.
Telegram, социальные сети.
CC0

Анастасия Волочкова

Балерина Анастасия Волочкова ворвалась в Telegram и на время открыла комментарии.

«Мои хорошие! Комментарии я решила открыть, потому что общение с достойными, открытыми и честными всегда приятно мне!», — написала она.

А еще звезда спросила у подписчиков: «Скажите, пожалуйста, вам удобнее здесь общаться? Или, например, во „ВКонтакте“? <…> Я сама пока не понимаю. А как лучше? И как удобнее?»

Ксения Бородина

Ксения Бородина тоже перешла на Telegram.

С подписчиками телеведущая поделилась впечатлениями: «Телега» сложнее, чем Instagram. Пока точно… Там за 11 лет как с себе домой, тут чувствуешь себя в гостях на собственной странице. Ребят, помогите, скажите, что тут выкладывать, что вам было бы интересно. Очевидно, что себяшки (селфи. — Прим. ред.) тут не в почете".

Ольга Бузова

Ольга Бузова делится с пользователи Telegram откровениями о личной жизни.

Вот что певица и ведущая рассказала об отношениях с экс-возлюбленным Давидом Манукяном (Давой): «Скучаю. Очень. Порой „накрывает“ жестко. Но потом вспоминаю, что он творил… И это меня возвращает в реальность».

Виктория Боня

А вот Виктория Боня выкладывает в Telegram новости политики. Кроме того, знаменитость постит личные фотографии и сопровождает их философскими подписями: «Столько мыслей в голове, что не спицца (спится. — Прим. ред.) по ночам».

Дима Билан

Певец Дима Билан старается создать на своей странице теплую атмосферу и рассказывает о себе.

Он признался: «Я никогда особо не был открытым человеком, который легко и просто делится подробностями непубличной жизни. Я всегда оставляю свой островок <…> закрытым от глаз, это мое святое, нетронутое место, где я заряжаюсь, чтобы продолжать делать то, чему я учился и чем меня наградила природа, благодаря чему мы здесь с вами сегодня собрались».

Кристина Асмус

Кристина Асмус зарегистрировалась в Telegram и поприветствовала поклонников короткой фразой: «Ну, дратути (здравствуйте. — Прим. ред.

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