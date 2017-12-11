Как в "Арене" готовятся к большому снежному балу. Фото: архив ТРЦ "Арена". Как в "Арене" готовятся к большому снежному балу. Фото: архив ТРЦ "Арена". Как в "Арене" готовятся к большому снежному балу. Фото: архив ТРЦ "Арена". Как в "Арене" готовятся к большому снежному балу. Фото: архив ТРЦ "Арена". Как в "Арене" готовятся к большому снежному балу. Фото: архив ТРЦ "Арена". Как в "Арене" готовятся к большому снежному балу. Фото: архив ТРЦ "Арена". Как в "Арене" готовятся к большому снежному балу. Фото: архив ТРЦ "Арена". Как в "Арене" готовятся к большому снежному балу. Фото: архив ТРЦ "Арена". Как в "Арене" готовятся к большому снежному балу. Фото: архив ТРЦ "Арена". Как в "Арене" готовятся к большому снежному балу. Фото: архив ТРЦ "Арена". Как в "Арене" готовятся к большому снежному балу. Фото: архив ТРЦ "Арена". Как в "Арене" готовятся к большому снежному балу. Фото: архив ТРЦ "Арена".

С 10.00, "для разогрева", на разных этажах начнут работать зоны квестов. В частности, на 2-ом этаже всех ждет "елка желаний", где любой желающий может написать на елочной игрушке какое-то свое пожелание, - и оставить на елке. За самое интересное и креативное послание автора ждет сертификат на полугодовую карту в велнес-клуб "Gold Start". На 3-ем этаже устроят интерактивный спектакль по мотивам мультфильма "Щенячий патруль": разумеется, с участием главных героев будущего года – собаками. Новогодняя история обещает стать ми-ми-милой: ведь в фотозоне разместятся щеночки хаски! Здесь также не обойдется без конкурсов, интересных заданий и подарков.

Ну, а на 4-ом этаже ТРЦ с 12.30 стартует караоке-конкурс в стиле проекта "Поверь в себя" - и звезды проекта также порадуют здесь своим выступлением всех гостей "Арены". Каждый посетитель, кто споет песню, получит особую карточку и, чем больше карточек будет в активе, тем выше шансы на получение крутых призов на розыгрыше.

И тут, пожалуй, самое интересное: лотерея будет беспроигрышной! Она начнется в 14.00 на 1-ом этаже "Арены", у главной елки. Московский шоумен Антон Белоуско гарантирует драйвовый ход розыгрыша призов, а помогать ему будут отличные творческие команды – лучшие артисты региона в своих жанрах: студия танца "Лариса" и музыканты группы "GROO".

Но и это еще не все. Для каких-то зон праздника монтируют сумасшедшие 3D-декорации ледового дворца и закупают тонны мандаринов и устанавливают конфетти-машину и снег-машину! Блестящее шоу Ольги Моруновой будет невиданных масштабов и красот! Оно станет эксклюзивным украшением снежного бала! В сказочном шоу принять участие может каждый, равно как каждый в этот день получит максимально привлекательные возможности для предновогоднего шопинга: все арендаторы ТРЦ приготовили специальные ценники и свои подарки покупателям. Ну, а чтобы сделать шопинг еще более интересным, звезды (настоящие!) помогут покупателям советом: редакция журнала The First собрала все лучшие советы на тему новогодних подарков и нарядов и каждый гость "Арены" получит эту своеобразную "карту сокровищ".

Пожалуй, уже не стоит и говорить, что подарки, угощения и отличные впечатления сделают этот субботний день шикарным. Атмосфера бесконечного веселья и классного шопинга гарантируется! И внимание: в этот день никто не уйдет из "Арены" без подарка! До встречи на снежном балу, в мире захватывающих развлечений на новогодней арене. В "Арене"!

Организатор акции: ТРЦ "Арена". Срок проведения акции 16.12.17. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на месте у организаторов.