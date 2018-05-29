Как в сети пародируют самое эротичное туристическое фото

Когда-нибудь лето все-таки придет и ты отправишься в отпуск. И, возможно, захочешь выложить в сеть уже порядком надоевшее фото в стиле #СледуйЗаМной (#FollowMeTo). Но делать это так, как снимали раньше с любовью, уже не модно. Теперь люди все больше изощряются, чтобы обсмеять эту тему.

Пародия на снимки в стиле #FollowMeTo. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Пародия на снимки в стиле #FollowMeTo. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Пародия на снимки в стиле #FollowMeTo. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Пародия на снимки в стиле #FollowMeTo. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Пародия на снимки в стиле #FollowMeTo. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Пародия на снимки в стиле #FollowMeTo. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Пародия на снимки в стиле #FollowMeTo. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Пародия на снимки в стиле #FollowMeTo. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Пародия на снимки в стиле #FollowMeTo. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Пародия на снимки в стиле #FollowMeTo. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Пародия на снимки в стиле #FollowMeTo. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Пародия на снимки в стиле #FollowMeTo. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Пародия на снимки в стиле #FollowMeTo. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Пародия на снимки в стиле #FollowMeTo. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Пародия на снимки в стиле #FollowMeTo. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Пародия на снимки в стиле #FollowMeTo. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Пародия на снимки в стиле #FollowMeTo. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Пародия на снимки в стиле #FollowMeTo. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Пародия на снимки в стиле #FollowMeTo. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Пародия на снимки в стиле #FollowMeTo. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Хотя, классическая форма этого снимка нам тоже нравится: Источник.