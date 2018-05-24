Как в Сибири проверяют теплицы на прочность. Выдержит ли теплица джип?

В качестве проверки здоровья молодежи фирма Агроном провела конкурс подтягиваний. Соревнования проходили 16 мая на площади Сахарова в рамках строительной выставки АлтайСтрой 2018. Мероприятие собрало более 30 человек.

Фирменные футболки получали участники выполнившие нормативы ГТО. Для тех, кто перевыполнял норматив 15 подтягиваний, призами были денежные сертификаты сети магазинов Агроном и главный приз — Чудотеплицу за 7900 рублей получил участник, подтянувшийся 38 раз.

Соревнования проводят не только между атлетами. В этот раз на проходившей 16 мая, на площади Сахарова выставке силами мерялись многотонный внедорожник и хрупкая на первый взгляд теплица.

Кто победил в этой битве? Смотрите видео.

ИП Яковлев А. В. ОГРНИП 304222413900049