Как вернуть часть денег, заплаченных за новую квартиру: инструкция от семьи Кнопкиных

Фото: Архив сайта Gosuslugi.ru. Фото: Архив сайта Gosuslugi.ru. Фото: Архив сайта Gosuslugi.ru. Фото: Архив сайта Gosuslugi.ru.

Главные герои проекта, семья Кнопкиных и их друзья, осваивают полезные функции Портала госуслуг и показывают, что это совсем несложно. В этой истории Кнопкины получают имущественный налоговый вычет при покупке новой квартиры.

Шаг 1. Оформление декларации 3-НДФЛ

В инструкции о том, как его получить, нажали ссылку на оформление в электронном виде декларации 3-НДФЛ – "Получить услугу онлайн", и оказались на ее странице.

На портале можно не только заполнить декларацию 3-НДФЛ, но и отправить ее в налоговую службу. Для этого нужно иметь электронную подпись, чтобы заверить декларацию. У Кнопкиных ее нет, поэтому они решили просто заполнить форму дома, чтобы потом вместе с другими документами унести ее в налоговую.

Сделать это было несложно, они потратили минут 30. Готовый документ распечатали на принтере.

Шаг 2. Подготовка справки о доходах 2-НДФЛ

Утром следующего дня Федор Кнопкин попросил на работе справку о доходах по форме 2-НДФЛ. К вечеру она была готова.



Шаг 3. Визит в налоговую

Кнопкины собрали весь пакет необходимых документов, которые были перечислены в инструкции на портале госуслуг: договор о покупке квартиры, свидетельство о регистрации собственности, договор о распределении налогового вычета между супругами и другие.



Шаг 4. Получение вычета

Проверка декларации в налоговой длится три месяца, а потом средства поступают на счет в течение одного месяца. Федор Кнопкин получил SMS-сообщение, что на его банковскую карту поступили средства налогового вычета, через три с половиной месяца.

В разделе о недвижимости на портале госуслуг также есть инструкции о том, как купить квартиру на первичном и вторичном рынке, как оформить ипотеку, как получить социальную помощь на приобретение жилья.

Здесь же онлайн можно оформить заявление на прописку, на получение льготы на оплату "коммуналки" (для малоимущих граждан), на перепланировку квартиры.

Кнопкиным все эти услуги уже не требовались, но у них были друзья, которым они с удовольствием посоветовали ими воспользоваться.

Больше историй смотрите в мультимедийном проекте "Госуслуги для всей семьи".