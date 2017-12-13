Как вернуть деньги, взысканные по судебному приказу?

Как правило, такое взыскание производится на основании судебного приказа. Выдача судебного приказа – особый, упрощенный вид гражданского судопроизводства.

Отменить его можно, предъявив мировому судье возражения относительно его исполнения. Например, указав, что задолженности не имеется. Мировой судья судебный приказ отменит, если вы успеете подать возражения в срок.

Но что делать, если деньги уже списаны? В этом случае придет на помощь так называемый поворот исполнения судебного приказа. И хоть в законодательстве не прописан порядок осуществления поворота исполнения именно судебного приказа, в данном случае уместно применение аналогии закона.

Директор и учредитель ООО "Юридическая ассоциация" Эдуард Васильевич Дымов.

В соответствии со статьей 443 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в случае отмены решения суда, приведенного в исполнение, и принятия после нового рассмотрения дела решения суда об отказе в иске полностью или в части либо определения о прекращении производства по делу или об оставлении заявления без рассмотрения, ответчику должно быть возвращено все то, что было с него взыскано в пользу истца по отмененному решению суда (поворот исполнения решения суда). Как мы видим, указанная статья регламентирует порядок применения поворота исполнения решения суда.

При этом, чтобы был поворот исполнения решения суда, надо, чтобы после отмены решения было новое решение об отказе в иске, либо производство было прекращено или оставлено без рассмотрения. В случае же с судебным приказом выполнение данных условий не требуется, поскольку отмена судебного приказа, в отличие от отмены решения, принятого в порядке искового производства, не всегда влечет новое рассмотрение дела, так как оно обусловлено волей истца и зависит от подачи им иска. А он может его и не подать по разным причинам.

Поэтому после отмены судебного приказа немедленно подавайте заявление о повороте его исполнения, и денежные средства возвратятся к вам.



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Справка

"Юридическая ассоциация" – одна из самых первых частных юридических практик г. Барнаула. Начала работать в 2001 г. Специализируется на оказании юридической помощи в области гражданского права, от консультации до защиты в суде. Практики: арбитражные споры, защита прав потребителя, трудовое, административное, семейное, пенсионное, жилищное, земельное, кредитное, имущественное право.