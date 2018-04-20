Как выгодно слетать в Турцию из Барнаула?

Взяв всего 3 дня без содержания, можно получить девять отпускных дней и провести майские каникулы в Турции в 2018 году - вдали от холодной российской весны. Более того, проводить майские каникулы в Турции давно стало доброй традицией у россиян, предпочитающих размеренный спокойный отдых.

Майский отдых в Турции - уникальная возможность открыть курортный сезон в наполовину заполненных отелях, где нет суеты в ресторанах, где ранним утром не нужно занимать лежаки на пляжах , где с разумной доплатой можно свободно обменять номера ввиду отсутствия овербукинга. В этот период природа Турции на глазах расцветает, горы покрываются пышной изумрудной растительностью, а цветение деревьев наполняет живописные равнины восхитительными ароматами.

Выгодное предложение из Барнаула: вылет 01.05.2018 на 9 ночей отель Club sea time 4 * 66000 руб. (для 2-х человек, с питанием все включено)

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