Как зарегистрировать новый автомобиль в ГИБДД с помощью Портала госуслуг

Сегодня, 10:11.
Потребитель

Altapress.ru совместно с Алтайкомсвязью и КГБУ "Оператор электронного правительства Алтайского края" подготовил мультимедийный проект "Госуслуги для всей семьи". В нем рассказывается, как Портал госуслуг может помочь в разных жизненных ситуациях. Главные герои проекта, семья Кнопкиных и их друзья, осваивают полезные функции Портала госуслуг и показывают, что это совсем несложно. Например, Федор Кнопкин, который недавно купил новый автомобиль, смог очень быстро его зарегистрировать благодаря Порталу.

Как поможет Портал госуслуг, когда нужно купить или продать автомобиль.
Как поможет Портал госуслуг, когда нужно купить или продать автомобиль. Фото: архив портала gosuslugi.ru.

ОСАГО Федор оформил в электронном варианте. С помощью своей учетной записи на портале госуслуг он авторизовался на сайте выбранной страховой компании, заполнил заявку, произвел оплату и через три минуты получил документ по электронной почте.

"Ух ты, как быстро!" – подумал он, вспоминая, как год назад долго ждал своей очереди в офисе страховой фирмы.

Заявку на регистрацию машины в ГИБДД тоже можно отправить на портале госуслуг, что очень обрадовало Федора. Он уже успел оценить удобство портала и то, как он помогает экономить время.

Федор зашел на страницу услуги "Регистрация транспортного средства" (раздел "Жизненные ситуации", тема "Покупка и оформление автомобиля", услугу также можно найти через строку поиска). И там его ждал очень приятный сюрприз. В самом верху страницы сообщается, что при оплате госпошлин на регистрацию ТС через портал госуслуг предоставляется скидка 30%! Помимо времени, еще и деньги можно сэкономить.

За 15 минут Федор заполнил и отправил заявление в ГИБДД и выбрал удобную дату и время визита из предложенных. В "Личный кабинет" по портале госуслуг пришло уведомление о том, что он может оплатить госпошлину. Федор сразу сделал это.

Через несколько дней к указанному часу он приехал в ГИБДД на своей новой машине. Взял с собой, как и говорилось на портале госуслуг, распечатанное заявление, оригиналы документов, которые в нем указаны, и квитанции об оплате госпошлины. В очереди стоять не пришлось – инспектор сразу его вызвал.

Сотрудники ГИБДД проверили автомобиль, с ним все было в порядке. Федору выдали свидетельство о регистрации ТС. Машина была оформлена.

gosuslugi.ru.
gosuslugi.ru
gosuslugi.ru.
gosuslugi.ru

Помощь автомобилисту

Отец Федора, Василий Степанович Кнопкин, приехал к сыну специально, чтобы посмотреть его новый автомобиль. Он оценил выбор. Сомнений не было – Федор нашел лучший вариант из возможных. Ведь его профессия – ремонт машин. Он до винтика знал, как они устроены. После осмотра автомобиля и его тест-драйва отец и сын сидели в салоне, разговаривали.

– Долго оформлял-то? – спросил Василий Степанович.

– Нет, – сказал Федор. – Я все сделал в интернете, на портале госуслуг. Заполнил заявление дома на компьютере, отправил, приехал в ГИБДД и без очереди все прошел.

– Как хорошо! – сказал Василий Степанович. – А что это за портал-то такой?

– Государственный. Его специально сделали, чтобы людям было проще получать разные справки и документы. Ты, кстати, тоже можешь там зарегистрироваться. Там есть подсказки на все случаи жизни. Не дай бог, конечно, но вдруг попадешь в какое-то ДТП, или машину эвакуируют, или прав вдруг за что-то лишат, или номера украдут. Можно быстро зайти на портал и прочитать, что тебе делать во всех этих случаях. Уведомления обо всех штрафах приходят в "Личный кабинет", там же их можно сразу и оплатить, чтобы не забыть. Заявления многие на получение услуг тоже можно там заполнить и отправить. Удобно.

– Хм, ты меня заинтересовал. Надо будет посмотреть...

Василий Степанович пока не чувствовал себя в интернете как дома, но очень хотел научиться.

Больше историй смотрите в мультимедийном проекте "Госуслуги для всей семьи".

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