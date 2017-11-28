Как зарегистрировать новый автомобиль в ГИБДД с помощью Портала госуслуг

ОСАГО Федор оформил в электронном варианте. С помощью своей учетной записи на портале госуслуг он авторизовался на сайте выбранной страховой компании, заполнил заявку, произвел оплату и через три минуты получил документ по электронной почте.

"Ух ты, как быстро!" – подумал он, вспоминая, как год назад долго ждал своей очереди в офисе страховой фирмы.

Заявку на регистрацию машины в ГИБДД тоже можно отправить на портале госуслуг, что очень обрадовало Федора. Он уже успел оценить удобство портала и то, как он помогает экономить время.

Федор зашел на страницу услуги "Р егистрация транспортного средства " (раздел " Жизненные ситуации ", тема " Покупка и оформление автомобиля ", услугу также можно найти через строку поиска). И там его ждал очень приятный сюрприз. В самом верху страницы сообщается, что при оплате госпошлин на регистрацию ТС через портал госуслуг предоставляется скидка 30%! Помимо времени, еще и деньги можно сэкономить.

За 15 минут Федор заполнил и отправил заявление в ГИБДД и выбрал удобную дату и время визита из предложенных. В " Личный кабинет " по портале госуслуг пришло уведомление о том, что он может оплатить госпошлину. Федор сразу сделал это.

Через несколько дней к указанному часу он приехал в ГИБДД на своей новой машине. Взял с собой, как и говорилось на портале госуслуг, распечатанное заявление, оригиналы документов, которые в нем указаны, и квитанции об оплате госпошлины. В очереди стоять не пришлось – инспектор сразу его вызвал.

Помощь автомобилисту

Сотрудники ГИБДД проверили автомобиль, с ним все было в порядке. Федору выдали свидетельство о регистрации ТС. Машина была оформлена.

Отец Федора, Василий Степанович Кнопкин, приехал к сыну специально, чтобы посмотреть его новый автомобиль. Он оценил выбор. Сомнений не было – Федор нашел лучший вариант из возможных. Ведь его профессия – ремонт машин. Он до винтика знал, как они устроены. После осмотра автомобиля и его тест-драйва отец и сын сидели в салоне, разговаривали.

– Долго оформлял-то? – спросил Василий Степанович.

– Нет, – сказал Федор. – Я все сделал в интернете, на портале госуслуг. Заполнил заявление дома на компьютере, отправил, приехал в ГИБДД и без очереди все прошел.

– Как хорошо! – сказал Василий Степанович. – А что это за портал-то такой?

– Государственный. Его специально сделали, чтобы людям было проще получать разные справки и документы. Ты, кстати, тоже можешь там зарегистрироваться. Там есть подсказки на все случаи жизни. Не дай бог, конечно, но вдруг попадешь в какое-то ДТП, или машину эвакуируют, или прав вдруг за что-то лишат, или номера украдут. Можно быстро зайти на портал и прочитать, что тебе делать во всех этих случаях. Уведомления обо всех штрафах приходят в "Личный кабинет", там же их можно сразу и оплатить, чтобы не забыть. Заявления многие на получение услуг тоже можно там заполнить и отправить. Удобно.

– Хм, ты меня заинтересовал. Надо будет посмотреть...

Василий Степанович пока не чувствовал себя в интернете как дома, но очень хотел научиться.

Больше историй смотрите в мультимедийном проекте "Госуслуги для всей семьи".