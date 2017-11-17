Как "Земкад" помог предпринимателям снизить налоги

"Земельный кадастр" является ведущей юридической компанией, которая успешно решает вопросы снижения кадастровой оценки земельного участка и, тем самым, помогает предпринимателям сэкономить на налогах. В числе ее клиентов крупные предприятия - это торговые центры: "Арена", "Огни", "Ультра", "Южный", парк-отель "Чайка", сеть магазинов канцелярских товаров "Ландора", бизнес-центр "Бриг" и многие другие.
Наталья Ермак,
эксперт земельного права, директор ООО "Земкад":
За 2017 год нашей компанией получены положительные решения по снижению кадастровой стоимости через комиссию по 67 земельным участкам. Это реально сэкономленные деньги предпринимателей. Так, для компании "Ландора" в досудебном порядке удалось снизить кадастровую стоимость по четырем земельным участкам в среднем в 3,5 раза. Для земельного участка, ранее принадлежащего пищекомбинату "РИКИ", стоимость земли сокращена с 225 млн руб. до 68 млн.руб. также в досудебном порядке.
И эти цифры – не предел. Как отметила Наталья Ермак, кадастровая стоимость на некоторые земли в Барнауле может в 5-6 раз превышать рыночную. А значит, налоговые и арендные платежи значительно превышают реальные.
Иван Рейзбих,
владелец ЦВиР "Огни", бизнес-центра "Бриг":
Проблема несоответствия кадастровой стоимости рыночной остро возникла перед моим предприятием в 2016 году, поскольку в разы увеличились арендные платежи за землю. Юридическая компания "Земельный кадастр" оказала быструю, профессиональную помощь в разрешении вопроса по снижению кадастровой стоимости земельного участка. Благодаря ответственной и профессиональной работе юристов "Земкад", удалось снизить кадастровую стоимость нескольких земельных участков через комиссию без обращения в суд. Это значительно ускорило процесс.
Бизнесу следует смелее отстаивать свои права, в том числе при оспаривании государственной кадастровой оценки. Опыт юридической компании "Земельный кадастр" говорит о том, что шансы на положительный исход оспаривания через комиссию достаточно велики.
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Справка
Физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические организации ежегодно платят государству земельный налог, зависящий от размера кадастровой стоимости. До 2015 года сумма была незначительной, но после "массовой оценки" всех объектов недвижимости расходы землевладельцев выросли в разы. Оспорить кадастровую оценку объекта можно двумя способами: обратиться в комиссию по рассмотрению споров Управления Росреестра или Алтайский краевой суд. Обращение в комиссию, как правило, является более быстрым, удобным и менее затратным способом для оспаривания кадастровой стоимости недвижимости.
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