Каким видится "Путинский рай"

Евгений Бобров, шеф-редактор газеты "Свободный Курс".

Может быть, мы сами не знаем, какая Россия правильная, может быть, не хотим в этом признаваться. А скорее всего, слово "правильная" для каждого имеет свой смысл. Особенно когда нужно получить для съемок картины финансирование от государства.

Зато "правильно" показывать Россию удается нашим заклятым друзьям из других стран.

На днях стартовал новый сезон американской версии сериала "Бесстыдники". Напомню, что авторы творения там пытаются презентовать США без статуи Свободы, зато с беднотой, наркоманией и алкоголизмом. Попутно почему-то не забывают и про нас, россиян.

В первом эпизоде нового сезона в кадре появляется бар "Путинский рай". До этого он назывался "Алиби", пока уроженка России Светлана не увела его у владельцев, американской пары. И вот что настораживает.

После того как бар перешел Светлане, на входе повесили портрет Путина (в золотой раме!) и наши флаги. Как им, воспитанным на гамбургерах и коле, удалось с ходу ухватить главный российский тренд — загадка. Или... Они знают про нас больше, чем мы думаем.

Примечательно, как американцы ловко изобразили российский флаг на заднем фоне портрета. Порядок цветов у него безбожно перепутан. Впрочем, мы и сами слабо представляем, какой там цвет идет за белым — красный или синий. Вспомните нашумевший случай, когда цвета государственного флага были перепутаны на Дне города в Уфе. Или любое из нескольких десятков других подобных недоразумений.

Так что вопросы нужно задавать прежде всего себе. Как мы ведем себя, будучи за границей, что пишем в "Фейсбуке", что сообщает миру первое лицо страны.

И вообще, каков наш культурный код? Как выглядит ключ к пониманию России и уникальных особенностей, доставшихся нам от предков? Ведь именно он позволяет идентифицировать информацию в культуре и определить народную психологию.

И пример с "Путинским раем" далеко не единственный, когда свой культурный код можно осознать из того, какими представляют нас иностранцы. Вспомните, как кипел возмущенный разум, когда космонавт Лев Андропов появился в "Армагеддоне" в шапке-ушанке, а затем спас миссию с помощью гаечного ключа. "Запретить, расстрелять, кастрировать!" — призывал возмущенный разум. Но прошло немного времени, и мы аплодируем космонавтам в картине "Салют-7", которые молотком решают главную неисправность станции.

Зачем было кипеть, если действительно многие проблемы мы решаем молотком и ключом. Такие уж мы. Понять, простить.

Возвращаясь к "Бесстыдникам", можно заменить еще один интересный момент нашего самосознания. Недавно на ТВ появилась российская версия популярного сериала. В ней есть ряд изменений, которые тоже характеризуют наш культурный код. В американском варианте у главы семейства один из сыновей является геем. У нас же перверсия сына — любовь к женщинам значительно старше. Поколение, выросшее на Киркорове с Пугачевой и Галкине с ней же, легко принимает такие особенности героя. Гея бы забраковали.

Вот и получается, что сами себя мы немного стесняемся, искреннее кино снимаем нечасто, но зато на других обижаемся влет. Как дети прямо.