Камера GoPro впервые сняла, как течет поток раскаленной лавы

Интересно, что камера снимала и после того, как оказалась внутри этого потока.

Хозяин камеры — Эрик Шторм, житель Гавайских островов, местный гид, установил камеру в небольшой расселине прямо перед потоком лавы, чтобы снять расплавленную породу с близкого расстояния.

Пока он рассказывал своей тургруппе историю вулкана, камера оказалась охвачена пламенем и затоплена лавой. Ее корпус полностью расплавился, однако карта памяти уцелела.