Камера GoPro впервые сняла, как течет поток раскаленной лавы

Камера GoPro впервые засняла, как течет поток раскаленной лавы. Это произошло на одном из вулканов на Гавайях, пишет polit.ru.
Интересно, что камера снимала и после того, как оказалась внутри этого потока.
Хозяин камеры — Эрик Шторм, житель Гавайских островов, местный гид, установил камеру в небольшой расселине прямо перед потоком лавы, чтобы снять расплавленную породу с близкого расстояния.
Пока он рассказывал своей тургруппе историю вулкана, камера оказалась охвачена пламенем и затоплена лавой. Ее корпус полностью расплавился, однако карта памяти уцелела.
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