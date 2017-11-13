Камера GoPro впервые сняла, как течет поток раскаленной лавы

Сегодня, 21:40.
Жизнь

Камера GoPro впервые засняла, как течет поток раскаленной лавы. Это произошло на одном из вулканов на Гавайях, пишет polit.ru.

Вулкан Кальбуко.
Вулкан Кальбуко. Фото: NTB/Scanpix.

Интересно, что камера снимала и после того, как оказалась внутри этого потока.

Хозяин камеры — Эрик Шторм, житель Гавайских островов, местный гид, установил камеру в небольшой расселине прямо перед потоком лавы, чтобы снять расплавленную породу с близкого расстояния.

Пока он рассказывал своей тургруппе историю вулкана, камера оказалась охвачена пламенем и затоплена лавой. Ее корпус полностью расплавился, однако карта памяти уцелела.

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