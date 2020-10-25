Камера, мотор, газ! Тест: угадайте по фотографии, из какого фильма автомобиль

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Трансформируются, летают и даже могут убить — все это автомобили. Правда, надеемся, только в кино. В День автомобилиста предлагаем проверить, помните ли вы самые известные автомобили кинематографа.
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