Камеры сняли "призрака" в старинной британской усадьбе.

Владелец старинной усадьбы в британском Кенте рассказал, что камеры сняли привидение, которое разгуливает по дому. Видео опубликовали на YouTube, сообщают РИА Новости.
На кадрах видно, как полупрозрачный волнообразный объект белого цвета дважды пересекает комнату.
Сам владелец, слова которого приводят британские СМИ, говоит, что после того, как "привидение" попало на камеры, в доме происходило еще несколько загадочных инцидентов. В частности, вещи падали на пол.
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