Камеры сняли "призрака" в старинной британской усадьбе.

На кадрах видно, как полупрозрачный волнообразный объект белого цвета дважды пересекает комнату.

Сам владелец, слова которого приводят британские СМИ, говоит, что после того, как "привидение" попало на камеры, в доме происходило еще несколько загадочных инцидентов. В частности, вещи падали на пол.