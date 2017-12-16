Камеры сняли "призрака" в старинной британской усадьбе

Сегодня, 17:40.
Жизнь

Владелец старинной усадьбы в британском Кенте рассказал, что камеры сняли привидение, которое разгуливает по дому. Видео опубликовали на YouTube, сообщают РИА Новости.

Камеры сняли "призрака" в старинной британской усадьбе.
Камеры сняли "призрака" в старинной британской усадьбе. Фото: Скриншот с видео youtube.com.

На кадрах видно, как полупрозрачный волнообразный объект белого цвета дважды пересекает комнату.

Сам владелец, слова которого приводят британские СМИ, говоит, что после того, как "привидение" попало на камеры, в доме происходило еще несколько загадочных инцидентов. В частности, вещи падали на пол.

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