Каждый четвертый требует ремонта: в Барнауле завершили опрессовку теплосетей в контуре ТЭЦ-3

Опрессовка 807 км теплосетей по контуру ТЭЦ-3 проходила в Барнауле с 14 по 25 мая.

Большая часть повреждений, которые позволила выявить опрессовка, произошли на внутриквартальных тепловых сетях – 131. На магистральных сетях обнаружено 64 порыва.

На сегодняшний день энергетики уже устранили более половины повреждений – 105, на остальных ведутся работы. Завершить их планируется не позднее 6 июня. После этого энергетики возобновят подачу горячей воды для потребителей. Все работы ведутся круглосуточно силами ремонтных бригад теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании.

Александр Гросс,

директор теплосетевого подразделения СГК:

— Испытания теплосетей по контуру ТЭЦ-3 завершились, однако количество повреждений на теплосетях еще будет скорректировано в сторону увеличения. Причина в том, что, в первую очередь, мы обращаем внимание на более крупные повреждения и уже после переходим к обнаружению и устранению небольших дефектов. В этот период ремонтные бригады ведут работы в интенсивном режиме. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно скорее устранить все повреждения, и чтобы жители получили горячую воду в срок.

На период опрессовки и ремонтов горячее водоснабжение приостановлено для потребителей Индустриального района в границах улиц Трактовая, Павловский тракт, Попова, Антона Петрова, Малахова, Власихинская, поселки Новосиликатный, Урожайный и Спутник; Ленинский район в границах улиц Антона Петрова, Солнечная Поляна, Юрина, Георгия Исакова, Малахова, 2-я Северо-Западная и Советской Армии; Железнодорожный район – улица Георгия Исакова в границах 2я Северо-Западная-Северо-Западная. В центральной части города в этот период не будет горячей воды в домах на улицах Папанинцев, Челюскинцев, Молодежная, Ядринцева, проспектах Строителей и Социалистический, а также в периметре улиц Папанинцев, Ядринцева, Партизанская, Красноармейский, Гоголя, Комсомольский, Партизанская, Ленина, Димитрова.

Всего под отключение в этот период попали 1321 многоквартирный жилой дом и 106 учреждений образования и здравоохранения.