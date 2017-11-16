Каждый пятый барнаулец стал жертвой сексизма на работе

В Барнауле 20% опрошенных сообщили, что испытывали дискриминацию на работе. Притеснения ощущала треть женщин. Из них каждая вторая говорила о приставаниях со стороны коллег

Выяснилось, что среди мужчин в Барнауле жертвой сексизма стал каждый пятый. О несправедливом снижение зарплаты и премии рассказали 43%, а о предвзятом отношение — 37%. Большинство мужчин, подвергшихся притеснениям, работает в сфере продаж, недвижимости, промышленности и информационных технологий.

О некорректных высказываниях среди коллег сообщили 15% опрошенных, а 12% сообщили о трудностях в карьерном росте. Чаще всего дискриминацию испытывают работницы бухгалтерии, сферы недвижимости, услуг и юриспруденции.

О неправильном поведении с коллегами не рассказал никто из женщин. Однако каждый пятый мужчина сообщил, что приставал и вел себя некорректно с коллегами.