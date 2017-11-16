Каждый пятый барнаулец стал жертвой сексизма на работе

Портал Зарплата.ру выяснил, как часто барнаульцы сталкиваются с притеснениями на работе. В опросе участвовали 862 человека.
В Барнауле 20% опрошенных сообщили, что испытывали дискриминацию на работе. Притеснения ощущала треть женщин. Из них каждая вторая говорила о приставаниях со стороны коллег
Выяснилось, что среди мужчин в Барнауле жертвой сексизма стал каждый пятый. О несправедливом снижение зарплаты и премии рассказали 43%, а о предвзятом отношение — 37%. Большинство мужчин, подвергшихся притеснениям, работает в сфере продаж, недвижимости, промышленности и информационных технологий.
О некорректных высказываниях среди коллег сообщили 15% опрошенных, а 12% сообщили о трудностях в карьерном росте. Чаще всего дискриминацию испытывают работницы бухгалтерии, сферы недвижимости, услуг и юриспруденции.
О неправильном поведении с коллегами не рассказал никто из женщин. Однако каждый пятый мужчина сообщил, что приставал и вел себя некорректно с коллегами.
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