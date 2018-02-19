Кенгуру подбил глаз и сломал челюсть 19-летнему охотнику

Молодой человек со своим братом отправился на охоту. Когда Хайден начал целиться в двух кенгуру, одно из животных запрыгнуло на автомобиль, попутно ударив охотника по голове. Парень потерял сознание.

Hunter has his jaw broken by a KANGAROO as he prepared to shoot it dead https://t.co/ari1JdH7XR — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) 16 февраля 2018 г.

В больнице молодому человеку сообщили, что у него сломана челюсть, пишет "Росбалт".