Кенгуру подбил глаз и сломал челюсть 19-летнему охотнику

Сегодня, 17:23.
Происшествия

На западе Австралии 19-летний охотник Джошуа Хайден получил перелом челюсти после контакта с кенгуру, сообщает Daily Mail.

Кенгуру.
Кенгуру. Фото: СС0.

Молодой человек со своим братом отправился на охоту. Когда Хайден начал целиться в двух кенгуру, одно из животных запрыгнуло на автомобиль, попутно ударив охотника по голове. Парень потерял сознание.

В больнице молодому человеку сообщили, что у него сломана челюсть, пишет "Росбалт".

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