Кенгуру подбил глаз и сломал челюсть 19-летнему охотнику

На западе Австралии 19-летний охотник Джошуа Хайден получил перелом челюсти после контакта с кенгуру, сообщает Daily Mail.
Молодой человек со своим братом отправился на охоту. Когда Хайден начал целиться в двух кенгуру, одно из животных запрыгнуло на автомобиль, попутно ударив охотника по голове. Парень потерял сознание.
Hunter has his jaw broken by a KANGAROO as he prepared to shoot it dead https://t.co/ari1JdH7XR— Daily Mail Australia (@DailyMailAU) 16 февраля 2018 г.
В больнице молодому человеку сообщили, что у него сломана челюсть, пишет "Росбалт".
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