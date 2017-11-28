Ким Кардашьян снялась голой и в золоте для рекламной кампании

Телезвезда выложила в соцсети фото, на котором она позирует голой для рекламной кампании новой линейки своей косметики. В этой фотосессии обнаженное тело Ким Кардашьян блестит золотом.
На фото позолоченная Ким позирует на фоне зеркальной стены, прикрывая грудь рукой. Теледива хочет пополнить ассортимент своего косметического бренда KKW Beauty линией блеска для губ и искристых пигментов для тела. Эти пигменты Ким и нанесла на кожу.
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