Ким Кардашьян снялась голой и в золоте для рекламной кампании

На фото позолоченная Ким позирует на фоне зеркальной стены, прикрывая грудь рукой. Теледива хочет пополнить ассортимент своего косметического бренда KKW Beauty линией блеска для губ и искристых пигментов для тела. Эти пигменты Ким и нанесла на кожу.