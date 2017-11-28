Ким Кардашьян снялась голой и в золоте для рекламной кампании

Сегодня, 21:38.
Жизнь

Телезвезда выложила в соцсети фото, на котором она позирует голой для рекламной кампании новой линейки своей косметики. В этой фотосессии обнаженное тело Ким Кардашьян блестит золотом.

Ким Кардашьян рекламирует искристые пигменты для тела.
Ким Кардашьян рекламирует искристые пигменты для тела. Фото: www.instagram.com/allthingskkw.

На фото позолоченная Ким позирует на фоне зеркальной стены, прикрывая грудь рукой. Теледива хочет пополнить ассортимент своего косметического бренда KKW Beauty линией блеска для губ и искристых пигментов для тела. Эти пигменты Ким и нанесла на кожу.

Sneak peek ✨• @kkwbeauty #kimkardashianwest

Публикация от KIM K WEST (@kimxnavy)

Kim via insta story 11.27.17

Публикация от Kim Kardashian (@kimsnapchattt)

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