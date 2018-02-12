Китай решил играть активную роль в развитии Сирии

Пекин намерен более активно участвовать в послевоенном развитии и восстановлении Сирии. Об этом заявил китайский посол в Сирии Ци Цяньцзинь, сообщает "Синьхуа".
"Я считаю, что уже пора сфокусировать все усилия на развитии и восстановлении Сирии. На мой взгляд, Китай будет играть всё большую роль в этом процессе, предоставляя больше помощи сирийскому народу и законному правительству", — уточнил посол.
Издание сообщает, что ранее Китай внёс несколько пожертвований на развитие здравоохранения в Сирии, часть денег была направлена на финансирование указанного медицинского учреждения.
На данный момент за мир в Сирии борются две коалиции — Российская и США. В американском ведомстве ранее заявили, что российское руководство "не раз с убеждённостью заявляло о том, что война против ИГ, по сути, завершена, а потому США и их союзники должны покинуть" Сирию.
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