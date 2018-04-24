Китайские пограничники не могли определить, кто Лолита — женщина или мужчина

Певица Лолита Милявская рассказала в своем Instagram о курьезном случае, произошедшем с ней, когда она пересекала российско-китайскую границу.
Певица сообщила, что китайский пограничник долго рассматривал ее паспорт, а затем позвал переводчика. Последний спросил: "Ты женщина или мужчина?".
"Я растерялась и ответила: "Мне кажется, что я женщина, но яйца у меня есть", — вспомнила певица.
Пограничники еще долго пытались перевести фразу, пишет "Росбалт".
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