Китайские пограничники не могли определить, кто Лолита — женщина или мужчина

Певица сообщила, что китайский пограничник долго рассматривал ее паспорт, а затем позвал переводчика. Последний спросил: "Ты женщина или мужчина?".

"Я растерялась и ответила: "Мне кажется, что я женщина, но яйца у меня есть", — вспомнила певица.

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 23 Апр 2018 в 12:32 PDT

Пограничники еще долго пытались перевести фразу, пишет "Росбалт".