Китайские военные показали плавающее "магическое оружие"

В Китае создан плавающий танк VN18, способный развивать рекордную в своем классе скорость.
Китайская медиагруппа CGTN назвала разработку "магическим оружием".
На суше танк способен перемещаться на скорости до 65 километров в час, а на воде — до 30 километров в час. VN18 оснащен пушкой, пулеметом и противотанковыми ракетами. Масса "магического оружия" составляет 26,5 тонны.
Для управления машиной необходимы три пилота, помимо них танк способен вмещать 11 солдат, пишет Lenta.ru.
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