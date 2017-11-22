Китайские военные показали плавающее "магическое оружие"

Китайская медиагруппа CGTN назвала разработку "магическим оружием".

На суше танк способен перемещаться на скорости до 65 километров в час, а на воде — до 30 километров в час. VN18 оснащен пушкой, пулеметом и противотанковыми ракетами. Масса "магического оружия" составляет 26,5 тонны.

Для управления машиной необходимы три пилота, помимо них танк способен вмещать 11 солдат, пишет Lenta.ru.