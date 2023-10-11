Клавишника "Руки Вверх" похоронили с забинтованной головой

Музыканта похоронили с забинтованной головой из-за страшных травм. Голову и лицо Капырину закрыли правоохранительные органы как только прибыли на место гибели.

По данным Тelegram-канала "SHOT", отец клавишника уверен, что это было убийство, с ним согласны и лидер группы "Руки Вверх!" с его командой, которые ждут результатов судмедэкспертизы. Пока расследование засекречено и все обстоятельства им не рассказывают.

В беседе с "SHOT" 63-летний Дмитрий Капырин заявил, что не верит в несчастный случай с сыном. Следствие сейчас проводит необходимые анализы и готовится итоговая судмедэкспертиза. По словам отца музыканта, уголовное дело будет заведено с большей вероятностью.

Близким же запретили смотреть на Капырина в рамках следствия, поэтому лицо и голову забинтовали.

По словам Сергея Жукова, сам Владимир был динамичным человеком, многое успел сделать как профессионал, любил управлять самолётом и часто летал в Подмосковье.

Музыканта похоронили на Овчининском кладбище под Покровом.

Ранее мы писали о версиях смерти Владимира Капырина.