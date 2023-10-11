11 октября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Шоу-бизнес

Клавишника "Руки Вверх" похоронили с забинтованной головой

Музыканта похоронили с забинтованной головой из-за страшных травм. Голову и лицо Капырину закрыли правоохранительные органы как только прибыли на место гибели.

Владимир Капырин.
Владимир Капырин.
"Владимир Капырин" страница ВКонтакте.

По данным Тelegram-канала "SHOT", отец клавишника уверен, что это было убийство, с ним согласны и лидер группы "Руки Вверх!" с его командой, которые ждут результатов судмедэкспертизы. Пока расследование засекречено и все обстоятельства им не рассказывают.

В беседе с "SHOT" 63-летний Дмитрий Капырин заявил, что не верит в несчастный случай с сыном. Следствие сейчас проводит необходимые анализы и готовится итоговая судмедэкспертиза. По словам отца музыканта, уголовное дело будет заведено с большей вероятностью.

Близким же запретили смотреть на Капырина в рамках следствия, поэтому лицо и голову забинтовали.

По словам Сергея Жукова, сам Владимир был динамичным человеком, многое успел сделать как профессионал, любил управлять самолётом и часто летал в Подмосковье.

Музыканта похоронили на Овчининском кладбище под Покровом.

Ранее мы писали о версиях смерти Владимира Капырина.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость