Климатолог предрек увеличение числа погодных аномалий в России в 2018 году

Как рассказал Кокорин, опасные явления не приведут к катастрофе, но будут вызывать всё больший ущерб. Общее число гидрометеорологических явлений в России останется примерно тем же: 550–600.

Но вот интенсивность опасных явлений будет нарастать. "Мы должны быть к этому готовы, это закономерный процесс. Интенсивность аномальных явлений возрастает — это факт, и это будет продолжаться. Будет ли расти их количество — зависит от методики подсчета", — уточнил климатолог.

По прогнозам эксперта, изменения климата в 2018 году продолжатся.

При этом изменение климата в 2018 году продолжится. "Это значит, что опять погода будет неустойчивой: то две-три недели будет аномально тепло, потом столько же аномально холодно", — заключил эксперт WWF.

Ранее сообщалось, что ученые Института леса имени Владимира Сукачева Сибирского отделения Российской академии наук спрогнозировали, как глобальное потепление сделает Сибирь практически "райским" уголком.

По прогнозу российских ученых, к 2080 году климат Сибири станет более мягким и умеренным. Площади вечной мерзлоты сократятся. "Прогнозируемый умеренный климат и удвоение растениеводства могут привлечь людей к миграции в Сибирь в течение этого столетия", — заявляют авторы в работе.

Ученые делали прогноз на основе климата Центральной Сибири (Красноярский край, Хакасия и Тыва). Авторы показали, что к 2080-м годам температуры в середине зимы в Центральной Сибири поднимутся на 9,1 градуса Цельсия, а лета — на 5,7 градуса, существенно вырастет уровень годовых осадков и площадь земли, пригодная для жизни. При том плотность населения может увеличиться в три раза.