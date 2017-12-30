Климатолог предрек увеличение числа погодных аномалий в России в 2018 году

В 2018 интенсивность и количество опасных метеоявлений в России будут нарастать. Об этом РИА Новостям сообщил руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.
Как рассказал Кокорин, опасные явления не приведут к катастрофе, но будут вызывать всё больший ущерб. Общее число гидрометеорологических явлений в России останется примерно тем же: 550–600.
Но вот интенсивность опасных явлений будет нарастать. "Мы должны быть к этому готовы, это закономерный процесс. Интенсивность аномальных явлений возрастает — это факт, и это будет продолжаться. Будет ли расти их количество — зависит от методики подсчета", — уточнил климатолог.
По прогнозам эксперта, изменения климата в 2018 году продолжатся.
При этом изменение климата в 2018 году продолжится. "Это значит, что опять погода будет неустойчивой: то две-три недели будет аномально тепло, потом столько же аномально холодно", — заключил эксперт WWF.
Ранее сообщалось, что ученые Института леса имени Владимира Сукачева Сибирского отделения Российской академии наук спрогнозировали, как глобальное потепление сделает Сибирь практически "райским" уголком.
По прогнозу российских ученых, к 2080 году климат Сибири станет более мягким и умеренным. Площади вечной мерзлоты сократятся. "Прогнозируемый умеренный климат и удвоение растениеводства могут привлечь людей к миграции в Сибирь в течение этого столетия", — заявляют авторы в работе.
Ученые делали прогноз на основе климата Центральной Сибири (Красноярский край, Хакасия и Тыва). Авторы показали, что к 2080-м годам температуры в середине зимы в Центральной Сибири поднимутся на 9,1 градуса Цельсия, а лета — на 5,7 градуса, существенно вырастет уровень годовых осадков и площадь земли, пригодная для жизни. При том плотность населения может увеличиться в три раза.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.