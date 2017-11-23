Когда энергетики рады присутствию посторонних

Всего в ноябре - декабре около 2000 школьников и студентов Алтайского края посетят подразделения Алтайэнерго. Каждый год в рамках профориентационной кампании "Неделя МРСК Сибири" им разрешают побывать там, где в обычное время находиться запрещено. Двери подстанций распахивают для того, чтобы познакомить ребят с Алтайской энергосистемой на примере крупнейшей электросетевой компании региона. Для школьников это серьезный повод задуматься о будущей профессии, для студентов профильных учебных заведений – возможность определиться с местом работы.

"Неделя МРСК Сибири", как правило, проходит накануне профессионального праздника энергетиков. В этом году специалисты Алтайэнерго проведут более 50 встреч в школах, ссузах, вузах на всей территории обслуживания – в каждом районе электрических сетей. Это значит, что на следующий год учебные заведения региона пополнятся молодыми людьми, которые уже не понаслышке знают о том, что такое энергетика.