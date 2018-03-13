Когда фотограф поймал самый смачный момент

Несколько фотографий, на которых запечатлены смешные и в какой-то мере странные ситуации. Для того, чтобы "поймать" такой кадр, не обязательно быть фотографом. Главное — выбрать удачный угол съемки. В нашей утренней подборке фото, которые сделаны в самый подходящий момент, секунда в секунду.

Когда фотографу повезло. Фото: trinixy.ru. Когда фотографу повезло. Фото: trinixy.ru. Когда фотографу повезло. Фото: trinixy.ru. Когда фотографу повезло. Фото: trinixy.ru. Когда фотографу повезло. Фото: trinixy.ru. Когда фотографу повезло. Фото: trinixy.ru. Когда фотографу повезло. Фото: trinixy.ru. Когда фотографу повезло. Фото: trinixy.ru. Когда фотографу повезло. Фото: trinixy.ru. Когда фотографу повезло. Фото: trinixy.ru. Когда фотографу повезло. Фото: trinixy.ru. Когда фотографу повезло. Фото: trinixy.ru. Когда фотографу повезло. Фото: trinixy.ru. Когда фотографу повезло. Фото: trinixy.ru. Когда фотографу повезло. Фото: trinixy.ru. Когда фотографу повезло. Фото: trinixy.ru. Когда фотографу повезло. Фото: trinixy.ru. Когда фотографу повезло. Фото: trinixy.ru. Когда фотографу повезло. Фото: trinixy.ru. Когда фотографу повезло. Фото: trinixy.ru. Когда фотографу повезло. Фото: trinixy.ru. Источник.