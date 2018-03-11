Когда в Алтайском крае появится второй мультиплекс?

— 18 октября в Москве Александр Карлин и генеральный директор РТРС Андрей Романченко подписали соглашение о сотрудничестве в области развития телевидения и радиовещания между Правительством Алтайского края и РТРС. Компания пообещала обеспечить полную техническую готовность к трансляции второго мультиплекса с охватом 97% жителей региона к концу 2018 года.

Программы первого мультиплекса на данный момент доступны 97,6% жителей Алтайского края. Тестовое вещание второго мультиплекса ("Рен-ТВ", "Спас", СТС, ТНТ, "Домашний", "ТВ-3", "Пятница", "Звезда", "Мир" и "Муз-ТВ") началось в крае в 2014 году. До конца 2018 года, согласно федеральной целевой программе, второй мультиплекс должен быть введён в полную коммерческую эксплуатацию.