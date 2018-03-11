Когда в Алтайском крае появится второй мультиплекс?

Василий из Романово спрашивает: "Разговоры о втором мультиплексе в сёлах края ведутся уже несколько лет, а по факту до сих пор смотрим первый. Когда появится новый пакет цифровых каналов в Романовском районе?"
В администрации Алтайского края ответили:
— 18 октября в Москве Александр Карлин и генеральный директор РТРС Андрей Романченко подписали соглашение о сотрудничестве в области развития телевидения и радиовещания между Правительством Алтайского края и РТРС. Компания пообещала обеспечить полную техническую готовность к трансляции второго мультиплекса с охватом 97% жителей региона к концу 2018 года.
Программы первого мультиплекса на данный момент доступны 97,6% жителей Алтайского края. Тестовое вещание второго мультиплекса ("Рен-ТВ", "Спас", СТС, ТНТ, "Домашний", "ТВ-3", "Пятница", "Звезда", "Мир" и "Муз-ТВ") началось в крае в 2014 году. До конца 2018 года, согласно федеральной целевой программе, второй мультиплекс должен быть введён в полную коммерческую эксплуатацию.
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