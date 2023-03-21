«Колдунство» с веревочками. Пять кукольных спектаклей, которые можно показать ребенку в Барнауле

Спектакль по мотивам сказки Александра Волкова об удивительных приключениях девочки Элли и ее друзей: Железного Дровосека, Тотошки, Страшилы и Трусливого Льва. Им предстоит победить злую колдунью, племя Прыгунов, Людоеда и многих других.
Когда: 26 марта в 13:00.
Цена билета: 300−350 руб.
В день рождения Крошки Енота мама сказала ему, что он может сам нарвать сочной осоки для праздничного стола. Трава эта растет на другом берегу озера.
Сам именинник считает, что взрослые еноты не боятся никого, кто мог бы жить в пруду или джунглях! Но если станет страшно, то на помощь малышу всегда придет мама, которая поможет освоиться в большом неизведанном мире.
Когда: 26 марта в 14:00.
Цена билета: 350 руб.
Десятилетний Алеша спасает от гибели свою приятельницу курицу Чернушку. За это она приводит его в сказочный мир и дает волшебное зернышко, которое может сделать его лучшим учеником в пансионе.
Но даже доброе волшебство может сыграть с вами злую шутку, если воспользоваться им бездумно и опрометчиво.
Когда: 24 марта в 18:30.
Цена билета: 350−400 руб.
Как только юной красавице исполняется 16 лет, она ранит палец об иглу веретена и впадает в беспробудный сон. А пробудить деву предстоит принцу.
Когда: 25 марта в 11:00.
Цена билета: 300−400 руб.
Маленький ежик комплексует из-за своих иголок и не может подружиться с другими обитателями леса. Но однажды зверек находит волшебный пень, который может исполнить все его желания.
Когда: 25 марта в 16:00.
Цена билета: 350 руб.
Справка
Ежегодно 21 марта с 2003 года отмечают Международный день кукольника или Международный день театра кукол. Такую идею предложил известный кукольный деятель из Ирана — Дживад Золфагарихо в 2000 году на XVIII Конгрессе Международного союза деятелей театра кукол.
Но вопрос с определением даты праздника решили лишь через два года на заседании Международного Совета UNIMA.