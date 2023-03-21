«Колдунство» с веревочками. Пять кукольных спектаклей, которые можно показать ребенку в Барнауле

«Кто сидит в пруду?»

В день рождения Крошки Енота мама сказала ему, что он может сам нарвать сочной осоки для праздничного стола. Трава эта растет на другом берегу озера.

Сам именинник считает, что взрослые еноты не боятся никого, кто мог бы жить в пруду или джунглях! Но если станет страшно, то на помощь малышу всегда придет мама, которая поможет освоиться в большом неизведанном мире.

«Кто сидит в пруду». vk.com/skazkabarnaul

Когда: 26 марта в 14:00.

Цена билета: 350 руб.