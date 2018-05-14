Коллектив Алтай-Кокса отметил День Победы. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Коллектив Алтай-Кокса отметил День Победы. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Коллектив Алтай-Кокса отметил День Победы. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Коллектив Алтай-Кокса отметил День Победы. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Коллектив Алтай-Кокса отметил День Победы. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Коллектив Алтай-Кокса отметил День Победы. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Коллектив Алтай-Кокса отметил День Победы. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Коллектив Алтай-Кокса отметил День Победы. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Коллектив Алтай-Кокса отметил День Победы. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Коллектив Алтай-Кокса отметил День Победы. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Коллектив Алтай-Кокса отметил День Победы. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Коллектив Алтай-Кокса отметил День Победы. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Коллектив Алтай-Кокса отметил День Победы. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Коллектив Алтай-Кокса отметил День Победы. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Коллектив Алтай-Кокса отметил День Победы. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Коллектив Алтай-Кокса отметил День Победы. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Коллектив Алтай-Кокса отметил День Победы. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".

Песни военных лет

Второй год подряд Заринск принимает эстафету песенного марафона от других российских городов. В этот раз активисты женсовета Алтай-Кокса провели на площади у городского фонтана флэш-моб "Песни военных лет", подготовили для участников буклеты со словами песен. На площади собрались заринские барды, ученики музыкальной школы, горожане всех возрастов.

Навестили ветеранов

В честь Дня Победы бывших работников завода – участников войны, тружеников тыла –Совет ветеранов Алтай-Кокса поздравил на дому, вручил памятные подарки и продуктовые наборы от коллектива Алтай-Кокса.

Победный путь

9 Мая все желающие доехали на заводских автобусах до мемориала славы, где приняли участие в торжественном митинге, возложении цветов и венков к Вечному огню. Алтай-Кокс традиционно организовал для ветеранов и горожан выездную полевую кухню и акцию "Победный путь" с раздачей памятных сувениров и буклетов с основными датами Великой Отечественной войны. Большой популярностью на мемориале пользовалась тематическая селфи-зона. Заринчане фотографировались на память и участвовали в конкурсе "#ФотоПобеда" на страничке Алтай-Кокса ВКонтакте.

В едином строю

Алтай-Кокс присоединился к шествию "Бессмертного полка". Заводчанам помогли изготовить в едином дизайнерском стиле портреты их дедов и прадедов. Представители Совета ветеранов с гордостью несли портреты участников Великой Отечественной войны – бывших работников предприятия.

Полный фоторепортаж о празднике можно посмотреть здесь >>

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com