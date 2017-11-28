Команда Алтайэнерго стала победителем седьмой Спартакиады энергетиков Алтая

Отличные результаты продемонстрировали в ходе соревнований и новички, и опытные спортсмены. Дебютантка спартакиады – теннисистка Альбина Лощинова – мастерски обыграла соперниц во всех партиях. Второе место заняла команда по мини-футболу, уступив лидерство в этом виде спорта сильнейшему сопернику – Алтайэнергосбыту. Призовые места заняли гиревики, пловцы, игроки в дартс. Абсолютным лидером турнира стала команда волейболистов Алтайэнерго.

Самым зрелищным и эмоциональным стало перетягивание каната. Победа в этих состязаниях решала, кому быть лидером спартакиады. В финале встретились два сильнейших соперника: Алтайэнерго и Алтайэнергосбыт. Слаженные действия, упорство и верно выбранная тактика привели команду Алтайэнерго к победе.

Николай Пантелеев,

директор филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго":