Команда Алтайэнерго стала победителем седьмой Спартакиады энергетиков Алтая

Сборная команда филиала ПАО "МРСК Сибири" (входит в состав ПАО "Россети") - "Алтайэнерго" - стала победителем седьмой Спартакиады энергетиков Алтая. Спортсмены-энергетики лидировали как в общекомандном зачете, так и в отдельных видах спорта.
Отличные результаты продемонстрировали в ходе соревнований и новички, и опытные спортсмены. Дебютантка спартакиады – теннисистка Альбина Лощинова – мастерски обыграла соперниц во всех партиях. Второе место заняла команда по мини-футболу, уступив лидерство в этом виде спорта сильнейшему сопернику – Алтайэнергосбыту. Призовые места заняли гиревики, пловцы, игроки в дартс. Абсолютным лидером турнира стала команда волейболистов Алтайэнерго.
Самым зрелищным и эмоциональным стало перетягивание каната. Победа в этих состязаниях решала, кому быть лидером спартакиады. В финале встретились два сильнейших соперника: Алтайэнерго и Алтайэнергосбыт. Слаженные действия, упорство и верно выбранная тактика привели команду Алтайэнерго к победе.
Николай Пантелеев,
директор филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго":
Спартакиада энергетиков Алтая – традиционное мероприятие, объединяющее на спортивных площадках краевой столицы представителей всех ведущих энергокомпаний региона. География участников широка. Приезжают коллеги из Бийска, Заринска и даже из Республики Алтай. Девиз: "Мы вместе!" очень красноречиво отражает суть этого события. Такие состязания позволяют не только увидеть мастерство спортсменов-энергетиков, но и дают возможность для сплочения коллектива, и даже – коллективов, ведь поболеть за коллег приходят целыми семьями.