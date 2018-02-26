Команда "Дорожного радио" провела акцию "Рыцарь дня"

Барнаульские автолюбители оказались очень отзывчивыми и останавливались, чтобы помочь хрупкой девушке, "попавшей в беду". Как только водитель подходил к автоледи, он узнавал, что участвует в поздравительной акции от "Дорожного радио".

В подарок за свою отзывчивость и отвагу рыцари получали сувениры от "Дорожного радио".

Работники радиостанции, в свою очередь, зарядились позитивом, получили массу положительных эмоций и множество счастливых улыбок от настоящих мужчин нашего города.

Справка

Радиостанция "Дорожное радио" начала свое вещание в г. Барнауле в сентябре 2012 г. на частоте 88,3 FM.

Музыкальный баланс: 80/20 – русская / зарубежная музыка.

В эфире "Дорожного радио" выходят программы "Прогноз погоды", "Новости", "Дорожная хроника".