Команда "Дорожного радио" провела акцию "Рыцарь дня"

23 февраля радиостанция "Дорожное радио" провела акцию под названием "Рыцарь дня". На одной из улиц Барнаула стоял автомобиль с работающим аварийным сигналом, а рядом находилась "беспомощная" девушка.
Барнаульские автолюбители оказались очень отзывчивыми и останавливались, чтобы помочь хрупкой девушке, "попавшей в беду". Как только водитель подходил к автоледи, он узнавал, что участвует в поздравительной акции от "Дорожного радио".
В подарок за свою отзывчивость и отвагу рыцари получали сувениры от "Дорожного радио".
Работники радиостанции, в свою очередь, зарядились позитивом, получили массу положительных эмоций и множество счастливых улыбок от настоящих мужчин нашего города.
Справка
Радиостанция "Дорожное радио" начала свое вещание в г. Барнауле в сентябре 2012 г. на частоте 88,3 FM.
Музыкальный баланс: 80/20 – русская / зарубежная музыка.
В эфире "Дорожного радио" выходят программы "Прогноз погоды", "Новости", "Дорожная хроника".
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