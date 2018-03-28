Компания "Алтайлес" запустила проект по механизированной заготовке древесины

В современном лесном хозяйстве можно встретить представителей самых разных профессий и специализаций, которых называют одним словом – лесники.

Работа лесника важная и сложная. Она предполагает защиту лесных массивов от пожаров и злоумышленников, любовь к живой природе и ответственность за нее, отвагу и принципиальность, лесохозяйственные работы по посеву и посадке леса, уходу за ним, прокладку лесных дорог, заготовку и переработку лесной продукции.

В современном мире задачи, поставленные перед лесоводами государством и обществом, требуют в том числе самых современных знаний и умений. Для этого требуется постоянная модернизация и внедрение новых технологий. Чтобы лесная работа была комфортной, лесная холдинговая компания "Алтайлес" запустила проект на базе ООО "Каменский ЛДК" по механизированной заготовке древесины с применением харвестеров и форвардеров компании PONSSE, которая является ведущим производителем лесозаготовительных машин.

В январе были отобраны машинисты лесозаготовительных машин. Они начали свою деятельность с обучения – проходили теоретические курсы, включающие в себя изучение устройства лесозаготовительных машин, порядка их технического обслуживания, эксплуатации, порядка проведения лесохозяйственных мероприятий и работу на симуляторе, который имитирует реальные условия проведения рубок. В настоящее время проходят практические работы по проведению рубок лесных насаждений.

Также для реализации проекта были приобретены комфортабельный жилой вагончик, который предназначен для обеденных перерывов и отдыха машинистов лесозаготовительных машин, и современная передвижная ремонтная мастерская (ПРМ), необходимая для обслуживания лесозаготовительных машин в полевых условиях.

Валерий Савин,

директора по лесному хозяйству ООО "ЛХК "Алтайлес":

"Механизированная заготовка древесины с применением современного оборудования позволит заготавливать ранее неиспользуемую древесину в объеме 50–60 тыс. куб. м и поднять процесс лесозаготовок на качественно новый уровень. Также проект имеет социальное значение – для его запуска было создано 10 новых высокотехнологичных рабочих мест".

В 2018 году в рамках проекта запустят в работу два харвестера и два форвардера. Также границы проекта будут расширены. Планируется начать механизированную заготовку древесины и на базе других предприятий холдинга.

Напомним, что в Алтайском крае запуск работы таких машин является не новым. Лесозаготовительные машины работают также в ООО "Алтайфорест" и ООО "Альфа".