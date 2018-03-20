Компания "Авиафлот" объявляет "Массовый призыв на отдых 2018"

Где отдохнуть летом? Каждый из нас заранее начинает рассматривать различные варианты и сталкивается с выбором между российскими просторами и отдыхом заграницей.

Определиться с выбором вам могут сотрудники группы компаний "Авиафлот", которые имеют большой багаж знаний и профессиональный опыт. Они расскажут вам о преимуществах выбранного города или страны, а также подберут несколько вариантов поездки исходя из ваших пожеланий.

Для тех кто давно откладывает свой отпуск из-за недостающей суммы, в компании "Авиафлот" возможно оформить тур или билет в кредит*.

Например:

- 07.05.18 Турция из Барнаула на 7 дней

- Отель Tal Hotel 3* Кемер, Beldibi

- Стоимость 24800 рублей на человека при двухместном размещении.

- Первоначальный взнос 50% - 12400 руб

- Ежемесячный платеж - 3100 руб./мес на 4 месяца*.

И Вы еще думаете? Торопитесь сделать свой выбор из большого количества доступных предложений от компании "Авиафлот" прямо сейчас:

1 Таиланд Паттайя из Новосибирска Вылет: 24.06.18 на 10 ночей/11 дней

Отель: Hillside Resort Pattaya 3*

Паттайя, Phra Tamnak Hil

Цена: 36 200 руб. завтраки включены



Вылет: 07.07.18 на 10 ночей/11 дней

Отель: Ambassador City Jomtien Inn Wing 3*

Паттайя, Na Jomtien

Цена: 36 000 руб. завтраки включены

2 ЧЕХИЯ из Новосибирска "Прага-mini с авиабилетом"

Вылет: 21.05.18, продолжительность 7 ночей/8 дней

Отель: FOX 3* 32 560 руб., питание завтраки

5 Крым из Новосибирска Вылет: 18.06.18 на 10 ночей

Отель: ОНЕЙРО, вилла 3*, питание завтрак - 34 400 руб.

6 Китай из Новосибирска Вылет: 26.06.18 на 9 ночей

Отель: SOUTH CHINA 4 *, завтрак включен - 37 800 руб.

7 Сочи - пакетный тур из Новосибирска Вылет из Новосибирска 29.06.18 на 7 ночей

Отель: МЫС ВИДНЫЙ, санаторий 4*,2-МЕСТН. 2-Х КОМН. КОМФОРТ (завтраки, обеды и ужины) - 40 440 руб.

В стоимость входит авиаперелет, трансфер, питание, проживание, процедуры по оздоровлению.



ОК СОЧИ ПАРК ОТЕЛЬ 3*, с завтраками 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ с двумя раздельными кроватями - 35 830 руб.

В стоимость входит авиаперелет, трансфер, питание, проживание.

8 Вьетнам, о. Фукуок Вылет: 15.05.18 на 12 ночей

Отель: BOULEVARD HOTEL 3*+, пляж Лонг Бич, номер стандарт с завтраком - 55 055 руб.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, питание, проживание.



Вылет: 11.05.18 на 5 ночей/6 дней

Отель: SAHARA BEACH RESORT & SPA 5* Шарджа, завтраки включены

Цена на человека - 36 249 руб.

Отель: CITYMAX HOTELS SHARJAH 3* Шарджа - 32 274 руб. с завтраками

В стоимость входит: перелет Новосибирск-Дубай-Новосибирск, групповая доставка а/п - отель - а/п, проживание с завтраками, мед. страховка, виза по прилету бесплатно

10 Греция, о. Крит из Новосибирска Вылет: 24.05.18 на 5 ночей/6 дней

Отель: Fereniki Holiday Resort 3*с питанием Все включено

Цена на чел - 29 286 руб.

Входит: перелет Новосибирск-Ираклион-Новосибирск, доставка а/п - отель - а/п, проживание с питанием, мед.страховка

Рассчитать или оформить пакетный тур с перелетом, проживанием и питанием можно в компании Авиафлот 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, просто позвонив по номеру (3852)22-66-66. А также на сайте компании "Авиафлот" есть удобная система поиска путевок, которая помогает оперативно получить варианты туров, исходя из запросов клиента.

Доверьте организацию своей поездки проверенной и надежной туристической компании "Авиафлот" и вы станете нашим постоянным клиентом!

Справка

Группа компании "Авиафлот" — крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае. "Авиафлот" – лидер по продаже авиабилетов более 20 лет. По результатам работы туристическая компания Авиафлот вошла в "ТОП 100 лучших туристических компаний" России.

Сайт компании: www.aviaflot.ru

Телефон: +7 (3852) 22-66-66





*АО "Альфа-Банк". Генеральная лицензия Банка России №1326 от 16.01.15. Информацию об условиях получения кредита, необходимых документах и процентных ставках можно узнать в офисах продаж Авиафлот или по телефону (3852)22-66-66.

Цены действительны на момент выхода рекламы. В стоимости тура указана цена на человека при 2-х местном размещении. Цены на туры в Турцию указаны без учета топливного сбора.