Крупнейшая туристическая компания "Авиафлот" объявляет "Массовый призыв на отдых 2018". В преддверии наступающего сезона отпуска, сейчас самое время спланировать свой отдых и забронировать туры или авиабилеты по самым привлекательным ценам.
Где отдохнуть летом? Каждый из нас заранее начинает рассматривать различные варианты и сталкивается с выбором между российскими просторами и отдыхом заграницей.
Определиться с выбором вам могут сотрудники группы компаний "Авиафлот", которые имеют большой багаж знаний и профессиональный опыт. Они расскажут вам о преимуществах выбранного города или страны, а также подберут несколько вариантов поездки исходя из ваших пожеланий.
Для тех кто давно откладывает свой отпуск из-за недостающей суммы, в компании "Авиафлот" возможно оформить тур или билет в кредит*.
Например:
- 07.05.18 Турция из Барнаула на 7 дней
- Отель Tal Hotel 3* Кемер, Beldibi
- Стоимость 24800 рублей на человека при двухместном размещении.
- Первоначальный взнос 50% - 12400 руб
- Ежемесячный платеж - 3100 руб./мес на 4 месяца*.
И Вы еще думаете? Торопитесь сделать свой выбор из большого количества доступных предложений от компании "Авиафлот" прямо сейчас:
Вылет: 24.06.18 на 10 ночей/11 дней
Отель: Hillside Resort Pattaya 3*
Паттайя, Phra Tamnak Hil
Цена: 36 200 руб. завтраки включены
Вылет: 07.07.18 на 10 ночей/11 дней
Отель: Ambassador City Jomtien Inn Wing 3*
Паттайя, Na Jomtien
Цена: 36 000 руб. завтраки включены
"Прага-mini с авиабилетом"
Вылет: 21.05.18, продолжительность 7 ночей/8 дней
Отель: FOX 3* 32 560 руб., питание завтраки
Вылет 07.05.18, продолжительность 6 ночей/7 дней
Отель: ASIA HOTEL 3* Кемер - 23 300 руб. Питание: Все включено
Отель: GRAND HOTEL DERIN 4* Кемер - 24 300 руб.
Отель: LAPHETOS BEACH RESORT 5* Сиде - 27 685 руб. Все включено
Вылет: 04.06.18, продолжительность 6 ночей/7 дней
IPSOS HOTEL 3* Кемер - 27 850 руб.
GRAND HOTEL DERIN 4* - 28 941 руб.
LAPHETOS BEACH RESORT 5* - 33 900руб.
Вылет: 31.05.18 на 9 ночей
Отель: TSOKKOS HOLIDAY HOTEL APTS (Cat. B) 3*, Айя-Напа, номер Студио, питание завтрак + ужин - 51 326 руб.
Отель: WINDMILLS HOTEL APTS 4*, Протарас, номер Стандарт, питание завтрак + ужин - 47 670 руб.
В стоимость: входит авиаперелет, трансфер, питание, проживание.
Вылет: 18.06.18 на 10 ночей
Отель: ОНЕЙРО, вилла 3*, питание завтрак - 34 400 руб.
Вылет: 26.06.18 на 9 ночей
Отель: SOUTH CHINA 4 *, завтрак включен - 37 800 руб.
Вылет из Новосибирска 29.06.18 на 7 ночей
Отель: МЫС ВИДНЫЙ, санаторий 4*,2-МЕСТН. 2-Х КОМН. КОМФОРТ (завтраки, обеды и ужины) - 40 440 руб.
В стоимость входит авиаперелет, трансфер, питание, проживание, процедуры по оздоровлению.
ОК СОЧИ ПАРК ОТЕЛЬ 3*, с завтраками 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ с двумя раздельными кроватями - 35 830 руб.
В стоимость входит авиаперелет, трансфер, питание, проживание.
Вылет: 15.05.18 на 12 ночей
Отель: BOULEVARD HOTEL 3*+, пляж Лонг Бич, номер стандарт с завтраком - 55 055 руб.
В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, питание, проживание.
Вылет: 11.05.18 на 5 ночей/6 дней
Отель: SAHARA BEACH RESORT & SPA 5* Шарджа, завтраки включены
Цена на человека - 36 249 руб.
Отель: CITYMAX HOTELS SHARJAH 3* Шарджа - 32 274 руб. с завтраками
В стоимость входит: перелет Новосибирск-Дубай-Новосибирск, групповая доставка а/п - отель - а/п, проживание с завтраками, мед. страховка, виза по прилету бесплатно
Вылет: 24.05.18 на 5 ночей/6 дней
Отель: Fereniki Holiday Resort 3*с питанием Все включено
Цена на чел - 29 286 руб.
Входит: перелет Новосибирск-Ираклион-Новосибирск, доставка а/п - отель - а/п, проживание с питанием, мед.страховка
Рассчитать или оформить пакетный тур с перелетом, проживанием и питанием можно в компании Авиафлот 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, просто позвонив по номеру (3852)22-66-66. А также на сайте компании "Авиафлот" есть удобная система поиска путевок, которая помогает оперативно получить варианты туров, исходя из запросов клиента.
Доверьте организацию своей поездки проверенной и надежной туристической компании "Авиафлот" и вы станете нашим постоянным клиентом!
Справка
Группа компании "Авиафлот" — крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае. "Авиафлот" – лидер по продаже авиабилетов более 20 лет. По результатам работы туристическая компания Авиафлот вошла в "ТОП 100 лучших туристических компаний" России.
Сайт компании: www.aviaflot.ru
Телефон: +7 (3852) 22-66-66
*АО "Альфа-Банк". Генеральная лицензия Банка России №1326 от 16.01.15. Информацию об условиях получения кредита, необходимых документах и процентных ставках можно узнать в офисах продаж Авиафлот или по телефону (3852)22-66-66.
Цены действительны на момент выхода рекламы. В стоимости тура указана цена на человека при 2-х местном размещении. Цены на туры в Турцию указаны без учета топливного сбора.