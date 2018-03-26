Компания "Авиафлот" объявляет весеннюю распродажу - скидки до 60%

Традиционная весенняя распродажа на самые популярные направления от туристической компании "Авиафлот". Более 180 направлений со скидкой до 60% на вылеты с 1 апреля по 31 мая 2018 года. Проведи весенние каникулы в путешествии.
Весна – отличное время для путешествий. И причин тому несколько.
Во-первых, в мае на многих курортах открывается сезон, при этом на пляжах еще есть "куда яблоку упасть". Лучшее время поехать в отпуск, если вы плохо переносите 30-35 °C и нещадно палящее солнце.
Во-вторых, месяц май богат на праздничные дни – и многие стремятся не упустить возможность отдохнуть именно в этот период.
В-третьих, весна – превосходное время для путешествий. В это время устанавливается благоприятная погода – для посещения экскурсионных программ, "походов" по музеям и просто прогулкам по улочкам городов.
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