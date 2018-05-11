Компания "Диво Алтая" презентовала уникальный продукт, не имеющий аналогов в России

Презентация эко масла-спрея под торговой маркой ALTARIA. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Презентация эко масла-спрея под торговой маркой ALTARIA. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Презентация эко масла-спрея под торговой маркой ALTARIA. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Презентация эко масла-спрея под торговой маркой ALTARIA. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Презентация эко масла-спрея под торговой маркой ALTARIA. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Презентация эко масла-спрея под торговой маркой ALTARIA. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Презентация эко масла-спрея под торговой маркой ALTARIA. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Презентация эко масла-спрея под торговой маркой ALTARIA. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Презентация эко масла-спрея под торговой маркой ALTARIA. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Презентация эко масла-спрея под торговой маркой ALTARIA. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru

То, что ALTARIA не похоже на все остальные растительные масла, видно сразу. Современная упаковка с распылителем, не имеет ничего общего с ПЭТ-бутылками, к которым привыкло большинство хозяек. И разница между ними действительно существенная.

Компания "Диво Алтая" разработала инновационную систему хранения масла BOV bag and valve. Суть ее в том, чтобы упаковывать продукт в тару без доступа воздуха. Аналогов этой системы в России нет.

Наталья Недозрелова, руководитель данного проекта, на презентации объяснила: сначала вакуумный пакет помещается в стальной баллон, между ними нагнетается сжатый воздух, после чего происходит завальцовывание пакета в баллоне. Далее в четырехслойный вакуумированный пакет из пищевого алюминия поступает масло. Сверху на баллон одевается трехфазный распылитель.

Такой способ хранения имеет неоспоримые преимущества. Во-первых, система BOV bag and valve за счет вакуумиравания позволяет маслу оставаться свежим в течение всего срока хранения, исключая процесс старения, , во-вторых,масло- спрей для экономных хозяек и тех, кто заботится о семейном бюджете, так как наличие распылителя позволяет использовать 250 мл вместо 750 мл за счет большей площади распыления с использованием меньшего объема. Уже просчитано, 1 секунда нажатия на диспенсер помогает извлекать 1,1 мл продукта. А при использовании масла в ПЭТ-бутылке минимальная "доза" составляет около 5 мл. При чем не всегда такой объем продукта нам необходим. Как правило, излишки просто выливаются. И в-третьих, нет необходимости хранить масло-спрей в холодильнике, так как данная система позволяет хранить масло, сохраняя его полезные свойства при температуре до +50 0С.

Экономичная упаковка масла ALTARIA объемом 250 грамм позволяет использовать его 2-3 месяца.

ALTARIA, упаковывается на импортном фармацевтическом оборудовании, привезенном из Польши. А комплектующие материалы (упаковка) поставляются из разных уголков мира, это Чехия, Германия и т.д.

Надо сказать, что уникально в этом продукте не только упаковка. Само масло отвечает самым современным требованиям качества. Оно выработано из экологически чистого сырья, выращенное без пестицидов и ГМО. То, что ALTARIA действительно эко-продукт подтверждено специальным сертификатом. "Диво Алтая" получило этот документ в конце апреля нынешнего года.

ALTARIA – идеально для заправки салатов, подходит для запекания мясных и рыбных блюд.

Убедиться в уникальности нового продукта смогли все участники презентации. Специально для них известный алтайский шеф-повар Михаил Хмелинин пожарил на этом масле мини-оладьи и заправил им салаты. Комплементов в сторону ALTARIA не было предела.

Михаил Хмелинин,

шеф-повар, руководитель кулинарной школы "Студия вкуса":

— Я хочу сказать большое спасибо компании "Диво Алтая". Это действительно нужный продукт, который придется по вкусу не только хозяйкам, но и профессиональным поварам. Ведь в нашем деле вопрос времени и экономного использования продукта чрезвычайно важен. Буквально месяц назад мы участвовали в престижном кулинарном чемпионате "Шеф а ля рус". Так вот если бы мы приехали с таким маслом-спреем, оно бы нам очень помогло.

В успешности своего нового детища не сомневается и руководство предприятия. По словам Яны Пряниковой, финансового директора компании "Диво Алтая", выводу на рынок нового масла предшествовал серьезный анализ потребительского спроса. Вердикт был однозначный – покупатель готов к появлению подобного продукта.

На сегодняшний день компания успешно ведет переговоры со всеми крупными торговыми сетями страны. Мало того, ALTARIA с нетерпением ждут в Казахстане. Там уже распробовали алтайские продукты. Растительное масло "Диво Алтая" активно завоевывает рынок соседней республики, вытесняя даже местных производителей.

Так же Диво Алтая уже этим летом планирует расширить ассортиментную линейку мало-спреев. Покупателей приятно порадует мало нерафинированное подсолнечное, льняное и оливковое.

В скором времени делегация "Диво Алтая" представит свой новый продукт на крупной продовольственной выставке Китая, а осенью отправится покорять Москву.