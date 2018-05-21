Компания "Мария-Ра" приглашает барнаульцев на День Ходьбы

27 мая с 10.00 до 16.00 на "Трассе Здоровья Мария-Ра" состоится весенний День Ходьбы.
Это прекрасный повод отбросить все дела и провести воскресный день на свежем воздухе в атмосфере праздника, прогуляться по весеннему лесу, насладиться пьянящим ароматом цветущей черемухи в компании родных и близких по духу людей.
Компания "Мария-Ра" совместно со своими партнерами подготовили для всех любителей активного образа жизни праздничную программу с песнями, плясками, и, конечно же, вкусными угощениями.
Мы приглашаем всех барнаульцев и гостей города на "Трассу Здоровья" за бодростью, здоровьем и отличным настроением!
Ждём вас 27 мая с 10.00 до 16.00, л/б "Динамо".
Прогуляйся по весеннему лесу, вдохни аромат цветущей черемухи!